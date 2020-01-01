Поделись







Фильмы о путешествиях /Flickr

Из-за карантина, связанного с коронавирусом, все мы вынуждены больше времени проводить дома. Конечно, душа может желать странствий и путешествий в теплую весеннюю погоду, но пока что осуществить их можно только вместе с фильмами.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов, с которыми можно путешествовать, не выходя из дома.

Тропы (2013)

Читай также: ТОП-5 замечательных фильмов в жанре роуд-муви

Главная героиня - юная девушка по имени Робин, задумавшая пересечь всю Австралию вместе с четырьмя верблюдами и собакой. Об этом узнал журнал National Geographic, который отправил к ней фотографа, а сама она будет писать для них путевые заметки.

В диких условиях (2007)

Кристофер закончил колледж, будучи одним из лучших студентов. Но после выпуска он отдает сбережения на благотворительность, а сам отправляется автостопом на Аляску. И по пути к дикой природе он обзаводиться новыми знакомствами, которые изменят его жизнь.

Путешествие Гектора в поисках счастья (2014)

Читай также: ТОП-5 отличных фильмов о том, как стать счастливыми

Лондонский психиатр Гектор погрузился в состояние кризиса, ведь его клиенты не могут стать счастливее. Тогда он решил сам узнать, что же такое настоящее счастье, пустившись в путешествие по всему миру.

Ешь, молись, люби (2010)

В центре сюжета - замужняя Элизабет Гилберт, решившая однажды в корне изменить свою жизнь. Разведясь с мужем, она отправилась в разные уголки мира, дабы познать себя, свои чувства, а также открыть новые горизонты.

Невероятна жизнь Уолтера Митти (2013)

Читай также: ТОП-5 фильмов про слабоумие и отвагу

Потрясающая и вдохновляющая лента о человеке, который отвечает за иллюстрации в журнале Life. Его жизнь далеко не такая насыщенная, как ему хотелось бы. В своих мечтах Уолтер погружается в путешествия и приключения, и однажды у него появляется шанс воплотить их в реальность.

Ранее мы писали о пяти морских фильмах, которые впечатляют зрелищем