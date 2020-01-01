ТОП-5 замечательных фильмов в жанре роуд-муви

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Роуд-муви /Flickr

Дорожное кино рассказывает и показывает различные путешествия, поездки. Его герои находятся в пути, во время которого переживают немало событий, эпизодов, приключений, которые влияют на них и часто оказываются судьбоносными. И ТОП-5 таких фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Капитан Фантастик (2016)

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Главные герои - большая семья, в которой и дети, и взрослые знают множество языков, изучают науки, философию, умеют обращаться с оружием и живут в полной гармонии с природой. Но они никогда не сталкивались с цивилизацией, и одно событие это исправит.

Впритык (2010)

Питер вот-вот станет отцом, и он должен добраться домой к жене через всю страну. Рейс на самолет уже близок и все идет по плану. Но одно знакомство со странным человеком все меняет и рушит. Поэтому теперь им нужно любыми способами преодолеть огромный путь в кротчайшие сроки.

На дороге (2012)

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Сэм только что потерял отца, Дин Мориарти недавно вышел из тюрьмы, а Мэрилу - жена последнего. Однажды все они становятся неразлучной троицей, которая стремиться к свободе, разрывает условности и просто едут в путешествие навстречу новому.

Арахисовый сокол (2019)

Отличная лента о парне с синдромом Дауна, который живет в доме престарелых и постоянно хочет оттуда сбежать, ведь он мечтает стать рестлером. И однажды ему удается сделать первый шаг, очутившись в большом мире, где он знакомится с необычным молодым человеком. Вместе они отправляются к своим грезам, а вскоре к ним присоединяется и молодая медсестра.

Зеленая книга (2018)

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На дворе 60-ые и расовая дискриминация все еще царствует в некоторых районах Америки. Потерявший работу вышибала Тони, который любит болтать и не выделяется высоким интеллектом, однажды устраивается охранником и шофером к чернокожему музыканту. Они едут в тур, где он должен решать все проблемы своего нанимателя. И они очень сильно повлияют друг на друга.

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