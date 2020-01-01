Фильмы о поиске и обретении себя, а также смысла жизни

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Фильмы о поиске себя /Flickr

Поиски самого себя, своего места в жизни и смысла у каждого из нас занимают самое разное время. Кому-то удается еще в детстве понять то, кем он будет, кто-то делает выбор в более осознанном возрасте, а есть люди, которые даже будучи зрелыми внезапно решают многое изменить.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 потрясающих фильмов о поиске и нахождении себя.

Основатель (2016)

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Реальная история о человеке по имени Рэй Крок, который долгое время находился не на своем месте, пытаясь свести концы с концами. Но однажды он нашел новое заведение под названием McDonalds, из которого сделал самую большую и известную сеть ресторанов быстрого питания в мире.

Ешь, молись, люби (2010)

Жизнь Элизабет Гилперт шла самым обычным чередом событий, пока она однажды не поняла, что все это точно не для нее. И сорвавшись после развода она отправилась в путешествие по всему миру, чтобы наконец-то познать себя и открыть новое.

Повар на колесах (2014)

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Талантливый и популярный шеф-повар Карл Каспер однажды теряет работу в элитном ресторане из-за разногласий с кулинарным критиком и руководством. Но готовить он любит больше всего на свете. Именно поэтому вместе со своим другом он решает открыть передвижную закусочную на колесах. И это поможет ему наладить свою жизнь.

На дороге (2012)

Молодой американский писатель, только что потерявший отца, знакомится с парнем, вышедшим из тюрьмы, и его женой. Они становятся неразлучными друзьями, которые ищут свободу и отказываются от условностей, отправляясь навстречу целому миру.

Невероятная жизнь Уолтера Митти (2014)

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Будучи рутинным работником журнала Life, Уолтер Митти остается недовольным своей жизнью, мечтая о подвигах и свершениях, из-за которых часто уходит в себя. Но одна ошибка на работе меняет все, ведь теперь он отправляется на поиски одного фотографа в очень далекое путешествие.

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