ТОП-5 захватывающих фильмов о роскошной жизни

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Фильмы о богатстве и роскоши /Flickr

Богатство, влияние, возможности, различный шик, социальный статус - все это составляющие роскошной жизни, о которой многие грезят и которая кажется абсолютно безоблачной. И наблюдать за такими людьми всегда интересно. Но часто у всего этого есть множество подводных камней, и истории об этом не менее захватывающие.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов о роскошной жизни.

Все деньги мира (2017)

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Пол Гетти был, вне всяких сомнений, самым богатым человеком в мире. Однако, когда его внук маленький оказывается похищенным в Риме, он заявляет, что ни копейки не заплатит преступникам. И тогда матери ребенка приходится обратится за помощью к таинственному сотруднику компании Гетти.

Волк с Уолл-стрит (2013)

Реальная история о Джордане Белфорте - человеке, который стал брокером в успешном инвестиционном банке, но быстро потерял там работу и устроился в маленькую фирму. Но постепенно поднимаясь наверх он начал собственное дело. И тогда в его жизнь пришли горы денег, но вместе с ними - пороки и проблемы.

Безумно богатые азиаты (2018)

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Рэйчел со своим возлюбленным уезжает на свадьбу его лучшего друга в Сингапур, где еще ни разу не была. И в ходе их визита она узнает, что ее бойфренд на самом деле принадлежит к очень богатому роду, а все местные девушки хотят стать его женами.

Светская жизнь (2016)

Лента, события которой разворачиваются в Лос-Анджелесе 1930-ых годов, рассказывает о молодом человеке, который приехал в Голливуд, чтобы покорить киноиндустрию. Он быстро влился в бурную светскую жизнь, но там его ждали не только воодушевления, любовь и грезы, но и разочарования.

Великий Гэтсби (2013)

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Еще одна лента с ДиКаприо, которая основана на этот раз культовом произведение Фицджеральда. Ник Каррауэй, следуя за американской мечтой, селится по соседству с миллионером Джеем Гэтсби, у которого дома постоянно проходят шикарные вечеринки. И однажды он становится частью мира богатых.

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