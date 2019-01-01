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Криминальные фильмы /Flickr

Масштабные истории, рассказывающие о криминальном мире, занимают отдельное место в кинематографе, потому что они не только интересны, но и глубоки, важны, а в их основу могли лечь реально происходящие события. И эти киношедевры способны пробраться в глубину души, восхитить и надолго запомниться.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 криминальных фильмов, которые тронут вас за живое.

Афера по-американски (2013)

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Основанная на реальных событиях лента рассказывает о спецоперации ФБР, проходившей в 70-80-ых, когда расследовали дело о продаже украденных товаров. Агенты должны были внедриться в преступную среду, а в итоге все это обернулось разоблачением крупной коррупционной схемы.

В погоне за Бонни и Клайдом (2019)

Много кто знает легендарную историю о преступниках Бонни и Клайде, однако практически никто не знает о двух довольно взрослых техасских рейнджерах, которые уже отошли от дел, но вернулись, чтобы выследить эту парочку.

Все деньги мира (2017)

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Пол Гетти - один из влиятельнийших и богатейших людей мира. Однажды его внука похитили и стали требовать крупную сумму, однако он наотрез отказался давать деньги бандитам. Но помочь матери ребенка вызвался человек, работающий у Гетти в службе безопасности.

Драйв (2011)

Главный герой - великолепный и молчаливый каскадер, который виртуозно водит, а по ночам угоняет автомобили. Однажды он влюбляется в свою соседку, с которой у него начинается роман, но совсем скоро ему приходится столкнуться с ее мужем, который решает испортить им жизнь.

Эскобар (2017)

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Картина, рассказывающая о восхождении наркобарона Пабло Эскобара на самую вершину преступного бизнеса. У него были горы денег, ужасные беззаконные поступки и любовь одной журналистки, которая и написала мемуары, легшие в основу этого фильма.

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