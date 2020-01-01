ТОП-5 шикарных фильмов в жанре неонуар

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Фильмы в жанре неонуар /Flickr

Наклонные ракурсы, перекос композиции, взаимодействие темноты и света, преступление и наказание, переворот традиционных моральных ценностей, суть человеческой природы, соблазны, проблемы познания, размытые линии между добром и злом, а также многое другое - все это о неонуаре. Фильмы этого жанра отличаются особым стилем, визуальными элементами и философией, продолжающими нуар.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 шикарных современных фильмов в жанре неонуар.

Драйв (2011)

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История о водителе, который днем выполняет трюки в Голливуде, а по вечерам угоняет автомобили. Однажды он влюбляется в свою соседку, поняв, что счастье уже близко. Однако совсем скоро все это превратится в ад, ведь на него откроет охоту ее бывший супруг.

Врожденный порок (2014)

Главный герой - частный сыщик Ларри Спортелло, который увлекается марихуаной. Его ищет бывшая девушка, которая вскоре пропадает вместе со своим новым поклонником. И Ларри берется за это дело, которое наполнено тайнами.

Город грехов (2005)

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Потрясающая неонурная картина о городе, которым наполнен преступлениями и пороками. В этом мрачном месте диктуют правила продажные политики, законники и мафия. И здесь пересекаются судьбы нескольких людей, которые пострадали от того, что творится.

Сиротский Бруклин (2019)

Лайонел Эссрог - частный детектив с синдромом Туретта. Он одержим расследованием убийства своего наставника и единственного друга. И это дело заводит его в клубы Гарлема и трущобы Бруклина, где он бросает вызов самым опасным людям в городе.

Расплата (2016)

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Лента о человеке с аналитическим складом ума, но психологическими проблемами, которые отравляют его жизнь. Он является первоклассным аудитором и помогает преступным организациям, но однажды на него выходит сотрудник ФБР, после чего он решает найти официальную и законную работу. Но когда он обнаруживает нестыковки в счетах нанявшей его компании, то начинают появляться жертвы.

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