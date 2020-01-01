ТОП-5 морских фильмов, которые впечатляют зрелищем

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Фильмы про моря и океаны /Flickr

Моря и океаны привлекательны своими просторами, красотой и многим другим. Их воды становятся местом действия для произведений самых разных жанров - от приключений до ужасов. И именно ТОП-5 морских фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Жизнь Пи (2012)

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Красивая и завораживающая лента о мальчике по имени Пи, который вместе с семьей был вынужден покинуть Индию. Но на полпути в Канаду их судно потерпело крушение, а спастись удалось лишь ему. Он остался в одном судне с бенгальским тигром и другими животными посреди вод, кажущихся бесконечными.

И грянул шторм (2016)

Эта лента основана на реальных событиях 1952-го года, когда в самом эпицентре шторма береговые охранники пытались спасти экипаж двух танкеров. И в их распоряжении были только деревянные моторные лодки.

В сердце моря (2015)

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Американский корабль Эссекс, команда которого состоялась из двадцати человек, в 1819-ом году отправился на китобойный промысел. Но внезапно на них напал огромный кашалот, после чего они вынуждены были в течение трех месяцев бороться за свою жизнь посреди океана.

Пираты Карибского моря: На странных берегах (2011)

Четвертая часть культовой саги, в котором капитану Джеку Воробью, ищущему источник вечной молодости, придется столкнуться с женщиной из прошлого. Из-за нее он попадает на корабль Черной Бороды, не зная, что для него страшнее - бывшая дама сердца или опасный враг.

Аквамен (2018)

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Артур Карри с детства замечал, что имеет некую связь с жителями морских глубин. И оказалось, что он - получеловек-полуатлант, который является наследником трона Атлантиды. Вот только на него претендует и его родной брат, готовящийся развязать войну между мирами.

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