Что смотреть на карантине: ТОП-5 фильмов про выживание

Фильмы, в которых люди борются за жизнь

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Фильмы про выживание /Flickr

В жизни может произойти всякое, как и неприятности, когда людям приходится бороться за свою жизнь. Конечно, лучше об этом посмотреть кино, а особенно тогда, когда приходится сидеть дома во время карантина. И редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 фильмов, в которых героям приходится выживать любой ценой.

Кон-Тики (2012)

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Приключенческая лента, основанная на реальных событиях 1947-го года, когда путешественник Туре Хейердаль совершил экспедицию через Тихий океан на плоту Кон-Тики. На его пути были грозы, акулы, штормы и многое другое, поэтому каждый его день мог стать последним.

Свет моей жизни (2019)

Земля уже восемь лет как поражена неизвестным вирусом, от которого гибнут женщины. И лишь у двенадцатилетней девочки есть иммунитет к нему. Вместе со своим отцом она бороздит просторы лесов Северной Америки, пытаясь избежать опасностей.

Джунгли (2017)

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В центре сюжета - компания друзей, которые отправились в джунгли Боливии, дабы сыскать там новых впечатлений. Но их проводник внезапно исчезает, а сами они остаются наедине с дикой природой, изо всех пытаясь выжить в аду, в который они попали.

Марсианин (2015)

Инженер Марк Уотни был участником миссии на Марс под названием Арес-3, но песчаная буря заставила его сотрудников отправиться назад на Землю. Дело в том, что Уотни все считали погибшим. В то же время у него пропала вся связь, остался только один жилой модуль, а запасы еды нужно растянуть аж на четыре года. Именно тогда прибудет следующая миссия.

Zомбилэнд: Контрольный выстрел (2019)

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Десять лет главные герои выживали в постапокалиптическом мире, в котором вирус стал превращать людей в беспощадных зомби. За это время живые мертвецы успели поделиться на новые виды, а знакомая зрителям четверка - повзрослеть. Но между ними назревают ссоры, а к тому же вскоре им придется столкнуться с другими выжившими.

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