ТОП-5 потрясающих фантастических триллеров

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Фантастические триллеры /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net в этой подборке собрала ТОП-5 фильмов, объединяющих два популярных жанра мирового кинематографа - фантастику и триллеры. Они завораживают, впечатляют, потрясают и держат в напряжении, приковывая внимание.

Пассажиры (2016)

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Пять тысяч пассажиров находятся на борту космического корабля, летящего на новую планету, где они будут жить. Все эти люди погружены в искусственный сон, но однажды от него пробуждаются двое. Они понимают, что впереди еще 90 лет полета, но внезапно корабль попадает в беду.

Человек-невидимка (2020)

Девушка по имени Сесилия усыпила бойфренда, который жестоко с ней обращался, сбежала из его дома и спряталась у друга. Внезапно она узнала, что экс-возлюбленный покончил с собой, оставив ей крупное наследство. Но Сесилия чувствует, что он незаметно к ней подкрадывается. И увидеть его невозможно.

Живое (2017)

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В центре сюжета - группа исследователей-космонавтов, которые на международном космическом корабле однажды обнаруживают, что на Марсе есть жизнь. Это открытие может стать великим, но они еще не знают, чем оно обернется для них.

Особое мнение (2002)

В недалеком будущем сотрудники некоего предпреступного отдела с помощью одной программы могут вычислять и арестовывать будущих злодеев еще до совершения ими незаконных дел. Но однажды глава этого отдела сам становится подозреваемым, в результате чего ему приходится скрываться от коллег, пытаясь доказать, что у программы может быть сбой.

Прибытие (2016)

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Однажды сразу в нескольких точках планеты появились неопознанные летающие объекты - пришельцы. Никто не знает об их намерениях, планах и даже о том, как установить с ними контакт. Именно для последнего правительство нанимает лингвистку Луизу Бэнкс и физика Яна Доннели, от которых теперь зависит судьба всего человечества.

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