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ТОП-5 потрясающих фантастических триллеров

Подборка лент, объединяющих фантастический жанр с триллером
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Фантастические триллеры
Фантастические триллеры
/Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net в этой подборке собрала ТОП-5 фильмов, объединяющих два популярных жанра мирового кинематографа - фантастику и триллеры. Они завораживают, впечатляют, потрясают и держат в напряжении, приковывая внимание.

  1. Пассажиры (2016)

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Пять тысяч пассажиров находятся на борту космического корабля, летящего на новую планету, где они будут жить. Все эти люди погружены в искусственный сон, но однажды от него пробуждаются двое. Они понимают, что впереди еще 90 лет полета, но внезапно корабль попадает в беду.

  1. Человек-невидимка (2020)

Девушка по имени Сесилия усыпила бойфренда, который жестоко с ней обращался, сбежала из его дома и спряталась у друга. Внезапно она узнала, что экс-возлюбленный покончил с собой, оставив ей крупное наследство. Но Сесилия чувствует, что он незаметно к ней подкрадывается. И увидеть его невозможно.

  1. Живое (2017)

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В центре сюжета - группа исследователей-космонавтов, которые на международном космическом корабле однажды обнаруживают, что на Марсе есть жизнь. Это открытие может стать великим, но они еще не знают, чем оно обернется для них.

  1. Особое мнение (2002)

В недалеком будущем сотрудники некоего предпреступного отдела с помощью одной программы могут вычислять и арестовывать будущих злодеев еще до совершения ими незаконных дел. Но однажды глава этого отдела сам становится подозреваемым, в результате чего ему приходится скрываться от коллег, пытаясь доказать, что у программы может быть сбой.

  1. Прибытие (2016)

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Однажды сразу в нескольких точках планеты появились неопознанные летающие объекты - пришельцы. Никто не знает об их намерениях, планах и даже о том, как установить с ними контакт. Именно для последнего правительство нанимает лингвистку Луизу Бэнкс и физика Яна Доннели, от которых теперь зависит судьба всего человечества.

Ранее мы писали о пяти фантастических фильмах, которые не отпустят вас до конца

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Источник: Afisha.bigmir.net
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