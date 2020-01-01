Что смотреть на карантине: ТОП-5 сериалов про конец света

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Сериалы о конце света /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила очередную подборку сериалов из серии Что смотреть на карантине. На этот раз они о конце света, о людях, столкнувшихся с глобальными проблемами, а также о выживании в непростых условиях.

12 обезьян (2015 - 2018)

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2015 года. Неизвестный вирус уничтожил большую часть населения, а остальные скрылись под землей. Уголовник Коул, на котором испытывают технологию путешествий во времени, теперь должен отправиться в прошлое для того, чтобы предотвратить смертельную пандемию.

Под куполом (2013 - 2015)

Экранизация произведения Стивена Кинга об одном американском городке, который в один прекрасный день оказывается изолированным благодаря куполу. Люди не могут заехать и выехать, самолеты разбиваются, а силовое поле может даже отрезать конечности. И никто не представляет, зачем и откуда взялось это накрытие.

Сотня (2014 - наше время)

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Атомная война стерла с лица Земли цивилизацию девяносто семь лет тому назад. Выжившие находятся в огромном космическом корабле на орбите нашей планеты, откуда решают наконец-то снова отправить на Землю людей. И для этой миссии выбрали сотню малолетних преступников.

Последний человек на Земле (2015 - 2018)

Фил - обычный парень, который ненавидел работу, любил семью и просто жил. Но теперь он - единственный человек на Земле, который к тому же стал и последней надеждой на спасение. Но удастся ли ему отыскать других людей?

Ходячие мертвецы (2010 - наше время)

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Культовый сериал об эпидемии зомби, которая разрослась до апокалиптических масштабов. В центре сюжета - шериф Рик Граймс, который вместе со своими родными и другими выжившими ищет безопасное место, борясь со зловещими мертвецами, а также сталкиваясь с человеческой жестокостью.

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