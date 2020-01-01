ТОП-5 любимых сериалов, с которыми придется прощаться в 2020 году

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Сериалы, которые завершаются в этом году /Flickr

К сожалению или к счастью, но сериалы, которые многие смотрят и любят, недолговечны. Уже в этом году многие проекты подходят к своему логическому завершению. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных сериалов, для которых 2020-ый год станет последним.

Викинги (2013 - 2020)

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Шестой сезон этого знаменитого сериала посвящен событиям, рассказывающим о правлении Бьерна над Каттегатом, а также об Иваре, путешествующем на Руси. Он поделен на две части, первая из которых вышла в 2019-ом. Остальные же серии, которые станут финальными, увидят свет в этом году, однако точная дата релиза пока что не объявлена.

Сверхъестественное (2005 - 2020)

Многим даже не верится, что прошло пятнадцать лет с момента начала истории Сэма и Дина Винчестеров. Они побороли столько зла, что им давно уже пора на покой. Юбилейный пятнадцатый сезон, как и вышеупомянутый проект, разделен на две части. Фанатам осталось дождаться семь серий, которые наконец-то подведут итоги долгого и впечатляющего приключения.

Американская семейка (2009 - 2020)

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Это - один из главных ситкомов современности, погрузивший зрителя в обычные дни рядовой американской семьи. Все их истории были смешными, добрыми, поучительными, грустными, интересными и даже способными выжать слезу. Притчетты менялись много лет, их дети взрослели на наших глазах, и теперь у них, как у всех людей, наступил новый этап в жизни. Но он уже где-то за кадром, а нам остается только попрощаться с ними.

Родина (2011 - 2020)

Многие называют Родину главным шпионским сериалом десятилетия, и вряд ли можно с ними поспорить. Все потому, что история об офицере ЦРУ, которая подозревает в подготовке теракта сержанта морской пехоты, вернувшегося после долгих лет отсутствия без вести, держала до последнего. Кроме того, здесь была точность, зрелищность и эмоциональность. Но любая хорошая история имеет свое завершение.

Агенты Щ.И.Т. (2013 - 2020)

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Начавший развиваться параллельно с событиями киновселенной сериал рассказывал о команде профи, которые раскрыли множество дел. Безусловно, все это было и отличным дополнением к кинокомиксам, и классной самостоятельной историей. В будущем выйдет немало марвеловских сериалов, которыми займутся непосредственно , но многих героев из Щ.И.Т.а мы тоже еще увидим на экранах.

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