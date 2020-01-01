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ТОП-5 шикарных сериалов об исторических событиях

Шоу, посвященные событиям из истории
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Исторические сериалы
Исторические сериалы
/Flickr

Сериалы могут быть основаны на книгах, комиксах, фильмах или вмещать в себя полностью оригинальную историю. А еще они могут рассказывать об исторических событиях - достоверно или с художественным вымыслом. Именно ТОП-5 таких шоу редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

  1. Пустая корона (2012 - 2016)

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Потрясающий сериал от , основанный на исторических повестях Уильяма Шекспира, в котором играют популярные актеры. В центре сюжета находятся судьбы трех королей - Ричарда II, Генриха IIV и Генриха IV, а также то, как все они формировали историю.

  1. Спартак: Кровь и песок (2010 - 2013)

Римские гладиаторы - воины, которых разлучали с семьями, заставляя выходить на арену и сражаться, дабы развлечь толпу. Один из таких - Спартак, на пути которого было немало испытаний, связанных с выживанием, властью, чувствами, славой, жестокостью, местью и политикой.

  1. Чернобыль (мини-сериал) (2019)

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Пятисерийный проект, который является экранизацией страшных событий 1986-го года, произошедших на Чернобыльской АЭС. Здесь показано то, как спасатели действовали на месте аварии, власти замалчивали реальные факты, а несколько людей раскрывали правду о самой масштабной техногенной катастрофе в истории.

  1. Корона (2016 - наше время)

Сериал от , который повествует о королеве Елизавете II. Он охватывает события, начавшиеся в 1947-ом году, когда состоялась ее свадьба, и продолжающиеся по сегодняшний день.

  1. Борджиа (2011 - 2013)

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В пятнадцатом веке Папа Римский мог свергать королей, короновать людей, а также влиять на целые империи. Тогда церковь погрязла в самой настоящей коррупции. В частности, эта история об Александре VI, которого в простом мире звали Родриго Борджиа. И он сделал имя его клана знаменитым благодаря далеко не самым добрым намерениям.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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