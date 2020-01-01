ТОП-5 сериалов-головоломок, которые заставят напрячь мозги

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Сериалы-головоломки /Flickr

Можно смотреть сериалы и наслаждаться сюжетом, испытывая разные эмоции, а можно окунуться с головой в разного рода головоломки, которые заставят напрячься. И если вам по душе второй вариант, то именно для вас редакция сайта Afisha.bigmir.net составила эту подборку.

Дом с прислугой (2019 - наше время)

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Новый сериал от М. Найта Шьямалана, который любит путать зрителей разными загадками и мистикой. На этот раз история рассказывает о небедной семье, которая потеряла грудного ребенка. Но жена не может отойти от потери, поэтому продолжает нянчить куклу и даже нанимает для нее няню. Но на этом странности в их доме не заканчиваются.

Острые предметы (мини-сериал) (2018)

Камилла Паркер - не самая удачливая журналистка, которой наконец-то выпал шанс поработать со стоящим материалом. Ее посылают в городок, где она родилась и выросла. Там орудует маньяк, жертвой которого стали несколько девочек. И ей приходится погрузиться в ту реальность, даже не подозревая, чем это для нее обернется.

Твин Пикс (2017)

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Один из самых загадочных и мистических сериалов в истории был продолжен самим Дэвидом Линчем в 2017-ом году. С момента попадания Дейла Купера в черный вигвам прошло уже двадцать пять лет. Но та история не была закончена, ведь впереди героев ожидает цепь необычных и крайне запутанных событий.

Менталист (2008 - 2015)

Основной сюжет этого детективного сериала рассказывает о человеке, который старается максимально использовать остроту и силу своего ума, щелкая дела, как семечки. Однажды он потерял семью из-за жестоко маньяка, которого теперь разыскивает. И в ходе собственного расследования он параллельно помогает раскрывать десятки преступлений для ФБР.

Домой засветло (2020)

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В центре сюжета - юная девочка, у которой душа лежит к журналистике. Ей приходится переехать из Бруклина в городок, где живет ее отец. И все его жители, включая ее родителя, скрывают некую страшную правду, которую она намерена разузнать.

Ранее мы писали о пяти отличных сериалах в жанре триллер