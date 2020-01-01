ТОП-5 сериалов, которые заставляют задуматься о будущем

Сериалы с размышлениями о том, что могло бы быть в будущем

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Сериалы о будущем /Flickr

О том, что может ждать человечество в дальнейшем, уже давно снимают фильмы. Но уже появилось и немало сериалов с размышлениями о будущем, с альтернативными сценариями развития событий и фантазиями на эту тему. И ТОП-5 таких проектов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Видоизмененный углерод (2018 - наше время)

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История в этом сериале разворачивается в 27-ом веке, когда технологии позволили переносить человеческой сознание, личности в тела других людей. И в этом якобы идеальном мире один миллиардер нанял человека для расследования гибели одного из своих тел. Налицо - самоубийство, но все воспоминания были стерты загадочным выстрелом в запоминающее устройство.

Мир Дикого Запада (2016 - наше время)

Мир Дикого Запада - это футуристический парк аттракционов, где андроиды делают то, что хотят посетители. Даже если робота убьют, то его снова починят и пустят в строй. Но непоправимое может случиться тогда, когда у машин останутся воспоминания.

Черное зеркало (2011 - 2019)

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Наверное, главный сериал нашего времени о том, какое будущее может ждать человечество с развитием новых технологий. Каждая серия - отдельная история в альтернативной реальности, которая, словно черное зеркало, отображает беспокойство за современный мир.

Программисты (мини-сериал) (2020)

В центре сюжета - компьютерный инженер Лили, которая работает в большой передовой компании. Она начинает подозревать, что в гибели ее возлюбленного виновато ее руководство. И в один прекрасный день она узнает о секретном подразделении, коим управляет некий загадочный человек.

Рассказ служанки (2017 - наше время)

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В республике будущего Гилеад, которой правят военные, установлены жесткие порядки. Сливки общества - офицеры и их жены, у которых распространено бесплодие. Воспроизводить потомство способна лишь каждая сотая женщина, поэтому семьи берут на работу служанок, которые должны стать суррогатными матерями. И, выполнив свой долг, они переходят к новым хозяевам.

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