ТОП-5 интересных фактов о любимых сериалах

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Факты о сериалах /Flickr

Любимые миллионами зрителей сериалы довольно часто скрывают множество секретов и интересных вещей, которые могут быть не только в их закулисье, но и лежать на поверхности. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти фактов о культовых многосерийных проектах, которые вы могли не знать.

Предложение руки и сердца в сериале Как я встретил вашу маму

Как я встретил вашу маму /Flickr

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В конце второго сезона этого культового ситкома во время ужина Теда и Робин им принесли бокалы с шампанским. По случайности, напиток героини был с сюрпризом - обручальным кольцом. После неловкого момента выяснилось, что официант перепутал столики и предложение собрался делать мужчина, сидевший рядом. Его зовут Тимоти Руссо и снимался он в массовке со своей девушкой Джене Руган. К слову, в кадре он сделал ей предложение, что было совершенно неожиданно для его возлюбленной.

Закадровый смех в сериале Друзья

Друзья /Flickr

Тот самый закадровый смех, который мы слышали в каждом серии Друзей, не накладывался отдельно, ведь во время съемок в зале действительно сидели зрители. Изначально было 200 посадочных мест, но их количество увеличилось до 300. Среди них зачастую были друзья членов съемочной команды и актеров, и даже голливудские звезды, которые обожали сериал (Дрю Берримор, Мэттью МакКонахи, Джордж Клуни). Перед съемками всегда показывали предыдущий эпизод, а никому из массовки не платили. Однако попасть туда мог и обычный человек, заплатив немалую сумму размером до пяти тысяч долларов.

Вегетарианство в Игре Престолов

Игра Престолов /Flickr

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Пиршества в этом сериале от HBO всегда были показаны насыщенными, на столах было множество еды и выпивки, а герои праздновали и отдыхали, не отказывая себе ни в чем. Но вот Питер Динклейдж, который по жизни является вегетарианцем, сделал таковым и своего персонажа Тириона. Поэтому можно заметить, что он на тризнах даже не прикасается к мясным и молочным блюдам. Зато он постоянно ест тофу и запивает его большим количеством вина.

Кровь, мет и слезы в сериале Во Все Тяжкие

Во Все Тяжкие /Flickr

Самая последняя серия истории о школьном учителе химии, который пустился во все тяжкие, дабы обеспечить семью после своей смерти, называется Feline. Конечно, изначально может показаться, что это всего лишь анаграмма слова Finale и название песни, которая там звучит. Но еще это обозначение трех химических элементов - Fe (железо), Li (литий) и Na (натрий). И это можно расшифровать, как кровь, мет и слезы.

Настроение Шелдона в Теории Большого Взрыва

Теория Большого Взрыва /Flickr

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Шелдон Купер, наверное, самый колоритный персонаж в ТБВ, а его эмоции - штука необычная, но зачастую предугадываемая. Так, внимательные фанаты обратили внимание, что Шелдон надевает футболки с определенным цветом, соответствующим его настроению: красный - гнев, фиолетовый - любовь и страсть, зеленый - спокойствие и уверенность в себе, желтый - страх, синий - жалость, голубой - надежду, оранжевый - жадность.

Ранее мы писали о пяти любимых сериалах, с которыми придется прощаться в 2020 году