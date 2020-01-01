ТОП-5 удивительных кинофактов, которые вы могли не знать

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Кинофакты /Flickr

Кино - это не только то, что происходит на экране перед зрителями, но и огромный кропотливый процесс, который кроет в себе немало интересных деталей о съемках и прочем. Такие моменты бывают очень интересными и познавательными, но не всегда доходят до зрителя. Поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке ТОП-5 удивительных фактов о популярных фильмах.

Диета ДиКаприо - Однажды в Голливуде

Однажды в Голливуде /Flickr

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Для того, чтобы выглядеть на экране как настоящая эталонная кинозвезда, Лео пришлось отказаться от любимых блюд - пасты и вкусных десертов. Многие из нас знают, что актер разрешает себе поправиться между съемками, но всегда приходится приводить себя в форму. Его также личный тренер заставлял выполнять по нескольку сотен отжиманий в день, упорно работая над собой. А результат налицо!

Вокал и внешность Тэрона Эджертона - Рокетмен

Рокетмен /Flickr

Легендарного Элтона Джона в недавнем байопике Тэрон Эджертон сыграл не просто так! Все дело в том, что у актера помимо внешнего сходства с поп-звездой еще и потрясающий вокал. Даже когда он поступал в Королевскую академию драматических искусств, то исполнял песню Джона. Гример также сбрила волосы спереди, чтобы сымитировать залысины певца, поэтому, когда первые фото оказались в Сети, Элтон Джон поначалу подумал, что это действительно он в молодости! Также певец пригласил Эджертона к себе в гости, накормил вкусной едой, показал все свои костюмы, мемуары, а также рассказал истории из жизни.

Воришка Крис Пратт - Стражи Галактики

Стражи Галактики /Flickr

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Исполнитель роли Звездного лорда Крис Пратт в супергеройском блокбастере Стражи Галактики после съемок украл костюм своего персонажа. Но сделал он это с благородной целью - актер в своем образе навещал больных детей. "Я хочу последовать примеру других актеров и пойти к детям. Это прекрасная возможность. Мне кажется, она придает фильму особое значение", - признался он.

Одержимость ролью - Вселенная Стивена Хокинга

Вселенная Стивена Хокинга /Flickr

Актер Эдди Рэдмейн тщательно готовился к роли Стивена Хокинга, хотя с самим ученым видел всего раз. Но он четыре месяца занимался с хореографом, а также посетил сорок человек, которые страдают от бокового амиотрофического склероза. И на съемках, и между дублями Эдди оставался в образе - неподвижным и сгорбленным, из-за чего в итоге получил искривление позвоночника. Сам он признавался, что был одержим своей ролью. И эти усилия были вознаграждены - актер получил Оскар, Золотой Глобус и BAFTA.

Итальянская подготовка - Зеленая Книга

Зеленая Книга /Flickr

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Датчанин Вигго Мортенсен наотрез отказывался играть в фильме, который в итоге получил Оскар, по одной причине - он считал, что не сможет достоверно показать итальянца. Актер все же согласился и даже набрал немало лишних килограмм для роли. Когда его спрашивали, как удалось достигнуть результата, он отвечал, что все дело в итальянской диете - много пиццы, макарон и сладостей. И все это в нескольких порциях за раз!

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