ТОП-5 актеров, которые пожалели об участии в крупных блокбастерах

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Актеры, не любящие свои звездные роли /Flickr

Далеко не всегда звездные актеры и актрисы остаются довольны знаковыми ролями в своей карьере, как это бывает зачастую, когда они приносят деньги, успех и славу. Некоторым результат приходится не по душе, некоторые недовольны своей игрой, а кому-то и вовсе не понравился сам фильм. И ТОП-5 таких примеров собрала редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Роберт Паттинсон - Сумерки

Сумерки /Flickr

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За последние годы актер сумел реабилитироваться и уже участвует в новом проекте Кристофера Нолана, который выйдет летом 2020-го, а также стал новым Бэтменом, релиз которого намечен на 2021-ый. А вот роль Эдварда Каллена он по-настоящему ненавидит и всегда в этом признается, хотя и считает, что без нее у него ничего бы не сложилось.

Дэниел Рэдклифф - Гарри Поттер

Гарри Поттер /Flickr

Это может показаться странным, но именно главную и пока что единственную действительно звездную свою роль Дэн Рэдклифф недолюбливает. Но причина кроется именно в его придирках к самому себе. "Я просто не очень хорош в нем. Я ненавижу его. Моя актерская игра очень однотипная, и я вижу свое самодовольство",- признавался он, но отмечал, что прогресс видит с пятой части серии.

Кэрри Фишер - Звездные Войны

Звездные Войны /Flickr

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Принцесса Лея любима миллионами фанатов по всему миру и в целом сама Фишер была довольна ею, хотя съемки давались ей с трудом. Но, как оказалось, актрисе хотелось больше времени уделять самой себе, что у нее не выходило. "Все, чего я хотела, пока была знаменитой, - конца съемок и ухода Леи на покой", - писала она в своей книге. Однако это не помешало ей сняться и в новой трилогии, так что Лея была с ней до самого конца жизни.

Майкл Фассбендер - Кредо убийцы

Кредо Убийцы /Flickr

Экранизация культовой видеоигры провалилась в прокате и была разгромлена критиками. Исполнителю главной роли тоже фильм не пришелся по душе и он жалеет, что конечного результата не исправить. Майкл признавался, что сделал бы ленту более развлекательной и быстрой. Возможно, у фильма будет перезапуск, но уже с другими актерами.

Дэниэл Крэйг - Джеймс Бонд

Бондиана /Flickr

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25-ый фильм Бондианы под названием Не время умирать точно станет последним для Крэйга, хотя он и до этого зарекался, что покинет франшизу. Эта роль сделала его мировой звездой, но уже целых четырнадцать лет в образе. Сам он не раз утверждал, что хотел бросить фильм еще с момента подписания контракта. Ведь именно он заставил его отдать такую часть жизни агенту 007.

Ранее мы писали о пяти фильмах, в которых актеры любили друг друга по-настоящему