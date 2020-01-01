ТОП-5 кинозвезд, которые победили наркозависимость

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Актеры и актрисы, которые побороли наркозависимость /Getty Images

Любимые всем миром актеры, музыканты и прочие знаменитости для многих людей являются примером для подражания, однако идеально в них далеко не все. У многих из них были проблемы с законом, нездоровыми отношениями, а также пагубными зависимостями. Некоторые звезды даже сталкивались с наркоманией, из-за чего их жизнь рушилась. Но им все же удалось победить эту опасную зависимость. И ТОП-5 таких примеров редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Сэмюэл Л. Джексон

Сэмюэл Л. Джексон /Getty Images

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Один из самых знаменитых киноактеров в мире, снимающийся и у Тарантино, и у Marvel, и в массе других проектов, прошел необычайно долгий путь к той жизни, которая у него сейчас. Во время одного из тяжелейших своих периодов в молодости он стал принимать наркотики, в том числе - героин. Но в 1991-ом он прошел лечение в клинике и навсегда оставил эту привычку в прошлом.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор /Getty Images

Карьера этой актрисы началась еще в детстве, поэтому ее дальнейший путь зависел только от ее решений. К сожалению, не все они были правильными - в 9 лет она начала курить, а уже в 12 пристрастилась к кокаину. Спустя год Дрю уже проходила лечение, а еще через год вернулась в больницу после попытки суицида. И наркозависимость время от времени преследовала ее аж до 37 лет, но в 2012-ом она в третий раз вышла замуж, родила дочь и уже не возвращалась к былой проблеме.

Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший /Getty Images

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Страшно подумать, что один из главных актеров современного Голливуда и тот, на кого равняются многие люди, подсел на наркотики еще в восьмилетнем (!) возрасте благодаря своему отцу. Сначала он употреблял изредка, но потом все зашло настолько далеко, что Роберт попал в тюрьму. К тому времени он уже успел стать популярным актером, но все твердили, что больше шансов вернуться к успешной карьере у него нет. Но мы все видим сами - сейчас Дауни-младший стал другим человеком, а к тому же он является одной из самых высокооплачиваемых кинозвезд в мире.

Ева Мендес

Ева Мендес /Getty Images

Сейчас Ева посвятила себя семье после успешной карьеры киноактрисы, а ведь когда-то она страдала от затяжной депрессии из-за личной жизни, которую запивала алкоголем, таблетками, а сверху еще и наркотиками. Понятное дело, что это отразилось на ее здоровье и жизни в целом, поэтому она пролечилась в наркоклинике и дала себе слово, что завязывает с разрушительными пристрастиями. И она сдержала его!

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли /Getty Images

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Джоли неоднократно заявляла в интервью, что ей удалось перепробовать почти все известные миру наркотики (даже героин). По ее словам, в жизни были темные времена, и она могла умереть еще молодой. Но первый муж (Джонни Ли Миллер) помог ей сделать первый шаг к выздоровлению. В ее биографии, которую написал журналист Эндрю Мортон, сказано, что она даже хотела умереть и наняла киллера, но тот уговорил ее подождать с решением. Неизвестно, является ли это правдой, но наркотрип в ее жизни присутствовал, и продолжался довольно долго. К счастью, все изменилось в лучшую сторону.

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