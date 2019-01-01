ТОП-5 классных новых фильмов с Сэмюэлом Л. Джексоном

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Сэмюэл Л. Джексон /Getty Images

Сегодня, 21 декабря, голливудскому актеру, обладателю различных кинопремий и звезде множества фильмов Сэмюэлу Л. Джексону исполнился 71 год.

Актерский путь он начал в 1970-ых, однако звездой кино стал далеко не сразу же, ведь настоящая слава к нему пришла после ленты Квентина Тарантино Криминальное Чтиво. С тех пор он множество раз сотрудничал с этим культовым режиссером, а также его карьера пошла вверх, и он стал сниматься в огромном количестве лент, многие из которых стали известными и даже обрели статус культовых. Кроме этого, Джексон играет роль Ника Фьюри в киновселенной Marvel, а также по сегодняшний день активно снимается в кино. В будущем зрители увидят его в сиквеле Телохранителя Киллера, перезапуске хоррора Пила, военной драме Отчаянный ход и во многих других проектах.

Сэмюэл Л. Джексон /Getty Images

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 новых фильмов с Сэмюэлом Л Джексоном.

Телохранитель киллера (2017)

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Комедийный боевик о необычной парочке так называемых напарников: один - высококлассный телохранитель, другой - профессиональный киллер, на которого открыли охоту. Первому нужно защитить второго, во что бы то ни стало. А ведь раньше они были смертельными врагами.

Стекло (2019)

Последняя часть трилогии М. Найта Шьямалана (после Неуязвимого и Сплита) о людях с необычными фантастическими способностями. Человек со множеством личностей, неуязвимый и хрупкий мужчина оказались в тюрьме, а психиатр Элли Стейпл пытается доказать, что их способностями не являются чем-то сверхъестественным.

Конг: Остров Черепа (2017)

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Военные, ученые и просто искатели приключений прибывают на остров в Тихом океане. Но, как оказалось, они вторглись на территорию, которая принадлежит могучему Конгу, начав войну природы и человечества. И теперь им нужно найти путь ко спасению.

Капитан Марвел (2019)

Одна из последних лент киновселеноной Marvel, однако события ее разворачиваются аж в 80-ых. Здесь - молодая девушка по имени Кэрол Дэнверс, которая обрела невероятную силу, и еще молодой Ник Фюри (Джексона для этой ленты омолодили при помощи спецэффектов), которые вместе сталкиваются с опасностью вселенских масштабов.

Омерзительная восьмерка (2015)

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Восьмая картина Квентина Тарантино, события которой переносят зрителя в США после Гражданской войны. Здесь во время сильнейшей снежной бури на одном пути стыкаются охотник за головами, конвоирующий преступницу, и несколько других путешественников. Они находят пристанище в одной лавке на отшибе, где уже гостят несколько посетителей. Вот только не все они те, кем кажутся.

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