ТОП-5 актеров, которые погибли на съемках фильмов

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Актеры, которые погибли на съемках фильмов /Getty Images / Flickr

На съемочных площадках фильмов случается самое разное - от веселых и насыщенных рабочих процессов до разного рода трагедий. И последнее может обернуться даже летальным исходом. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 летальных случаев для актеров, которые произошли прямо во время киносъемок.

Джон-Эрик Хексам

Джон-Эрик Хексам /Flickr

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Некогда популярный актер и модель в 1984-ом году снимался в сериале Скрываемый факт, где в одном из эпизодов его герой должен был выстрелить из Магнума 44-го калибра. Как это часто бывает, оружие было заряжено холостыми патронами, поэтому Хексам в перерыве между дублями решил пошутить, приставив пистолет к виску. Но холостые патроны покрыты металлической оболочкой, поэтому пуля, которую он выпустил, повредила ему часть черепа, что и повлекло за собой смерть.

Брюс Ли

Брюс Ли /Flickr

Легендарный Брюс Ли ушел из жизни совсем молодым. Ему было 33 года. А произошла трагедия тогда, когда снимали фильм Игра Смерти в Гонконге. Актер удалился, чтобы выпить таблетку от головной боли, но она привела к отеку мозга, который оборвал его жизнь. Многие считали, что причина в другом, но никакие версии подтверждены не были.

Джон Риттер

Джон Риттер /Getty Images

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Звезда многих фильмов и сериалов в сентябре 2003-го активно готовился 55-летию, заканчивая съемки в комедийном сериале 8 простых правил для друга моей дочери-подростка. Но на площадке ему резко стало плохо, он пожаловался на боли в сердце, а после упал в обморок и впал в кому. Его доставили в больницу, где он ушел из жизни тем же вечером от расслоения аорты, которое было вызвано врожденным пороком сердца. Риттер не дожил всего неделю до своего юбилея.

Евгений Урбанский

Евгений Урбанский /Flickr

Актер, который был настоящей звездой советского кино, снимался в фильме Директор, где все трюки выполнял сам, не прибегая к помощи каскадеров. Но в одном эпизоде, где он ехал за рулем авто, он должен был взлететь и упасть на землю. Первый дубль был отснят без проблем, но Евгению он не понравился, поэтому было решено сделать еще один. И именно он стал трагическим - машина упала на крышу, а Урбанский сломал шейный позвонок, умерев через несколько часов в больнице.

Брэндон Ли

Брендон Ли /Flickr

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Сын Брюса Ли повторил судьбу отца, прожив свои последние минуты на съемочной площадке фильма Ворон, который все же был выпущен в прокат. В одной из последних сцен ленты в него должны были стрелять из пистолета, на котором стояла заглушка. Но, как оказалось, кто-то ее снял и пуля, выпущенная в актера, пробила ему живот и забрала жизнь. Этот фильм стал последним для Брэндона, но та самая сцена была переснята с другим актером.

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