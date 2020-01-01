ТОП-5 актеров, которые погибли на съемках фильмов
На съемочных площадках фильмов случается самое разное - от веселых и насыщенных рабочих процессов до разного рода трагедий. И последнее может обернуться даже летальным исходом. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 летальных случаев для актеров, которые произошли прямо во время киносъемок.
Джон-Эрик Хексам
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Некогда популярный актер и модель в 1984-ом году снимался в сериале Скрываемый факт, где в одном из эпизодов его герой должен был выстрелить из Магнума 44-го калибра. Как это часто бывает, оружие было заряжено холостыми патронами, поэтому Хексам в перерыве между дублями решил пошутить, приставив пистолет к виску. Но холостые патроны покрыты металлической оболочкой, поэтому пуля, которую он выпустил, повредила ему часть черепа, что и повлекло за собой смерть.
Брюс Ли
Легендарный Брюс Ли ушел из жизни совсем молодым. Ему было 33 года. А произошла трагедия тогда, когда снимали фильм Игра Смерти в Гонконге. Актер удалился, чтобы выпить таблетку от головной боли, но она привела к отеку мозга, который оборвал его жизнь. Многие считали, что причина в другом, но никакие версии подтверждены не были.
Джон Риттер
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Звезда многих фильмов и сериалов в сентябре 2003-го активно готовился 55-летию, заканчивая съемки в комедийном сериале 8 простых правил для друга моей дочери-подростка. Но на площадке ему резко стало плохо, он пожаловался на боли в сердце, а после упал в обморок и впал в кому. Его доставили в больницу, где он ушел из жизни тем же вечером от расслоения аорты, которое было вызвано врожденным пороком сердца. Риттер не дожил всего неделю до своего юбилея.
Евгений Урбанский
Актер, который был настоящей звездой советского кино, снимался в фильме Директор, где все трюки выполнял сам, не прибегая к помощи каскадеров. Но в одном эпизоде, где он ехал за рулем авто, он должен был взлететь и упасть на землю. Первый дубль был отснят без проблем, но Евгению он не понравился, поэтому было решено сделать еще один. И именно он стал трагическим - машина упала на крышу, а Урбанский сломал шейный позвонок, умерев через несколько часов в больнице.
Брэндон Ли
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Сын Брюса Ли повторил судьбу отца, прожив свои последние минуты на съемочной площадке фильма Ворон, который все же был выпущен в прокат. В одной из последних сцен ленты в него должны были стрелять из пистолета, на котором стояла заглушка. Но, как оказалось, кто-то ее снял и пуля, выпущенная в актера, пробила ему живот и забрала жизнь. Этот фильм стал последним для Брэндона, но та самая сцена была переснята с другим актером.
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