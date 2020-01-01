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Актеры и актрисы, которые делают добрые дела /Getty Images

Мы часто говорим о скандалах вокруг мировых знаменитостей и вспоминаем их пороки, но пришло время для того, чтобы рассказать и о добрых делах, которые они творят. Кто-то помогает людям локально, кто-то хочет спасти весь мир от бедствий, но одно мы знаем точно - результат их благотворительности положителен, и он является примером для остальных.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 знаменитостей, которые занимаются благотворительностью.

Киану Ривз

Киану Ривз /Getty Images

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Знаменитый актер знает не понаслышке, что такое настоящие проблем, ведь его сестра целых десять лет боролась с раком, но, к сожалению, скончалась. Ривз пожертвовал несколько миллионов на исследование ее болезни, а после - основал свой благотворительный фонд, жертвуя деньги на лечение людей, которые страдают от онкологии.

Брэд Питт

Брэд Питт /Getty Images

Ураган Катрина в Новом Орлеане мало кого оставил равнодушным, ведь тогда множество людей лишились крыши над головой. Питт организовал фонд Make it right, и за несколько лет вместе с лучшими инженерами, архитекторами и строителями они подарили людям более ста новых домов. Сам же Питт лично присутствовал и контролировал все процессы, когда у него было свободное время.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли /Getty Images

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Все благотворительные проекты, акции и прочее, где участвовала Джоли, перечислить, наверное, невозможно. Актриса посетила с гуманитарной миссией несколько горячих точек по миру, будучи послом доброй воли от ООН. Кроме этого, она жертвует много денег на то, чтобы помочь людям с разными болезнями выздоравливать. Например, еще в 2006-ом вместе с бывшим мужем Питтом она основала фонд Jolie/Pitt, финансируя программу Врачи без границ.

Роберт Дауни-младший

Роберт Дауни-младший /Getty Images

Звезда Marvel является одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире, но тратит свои деньги он не только на личные нужды, но и финансирует аж одиннадцать благотворительных организаций. Также он часто посещает больных детей по всему миру, дарит им подарки, устраивает различные акции и исполняет мечты. Когда-то мальчику, лишившемуся кисти руки, он подарил протез, напоминающий руку Железного человека. И это лишь один случай из множества.

Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо /Getty Images

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Лео, как известно, кроме головокружительной карьеры в кино еще и является активным борцом за защиту окружающей среды с 1998-го, а в 2012-ом стал послом мира ООН. Он снял фильм Спасти планету о состоянии Земли, а также каждый год жертвует большие деньги на то, чтобы решались экологические проблемы, призывая людей заботиться о мире.

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