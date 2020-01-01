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Актеры без актерского образования /Getty Images

Образование - это, конечно же, вещь важная, но иногда большой талант в купе со стремлением могут позволить человеку добиться невиданных ранее высот. И это с легкостью доказывают любимые всеми миром актеры, которые выучились не по своей профессии, а некоторые даже и школу не закончили.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 актеров без актерского образования.

Хоакин Феникс

Хоакин Феникс /Getty Images

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Один лучших актеров, как минимум, десятилетия выдает в каждом своем фильме просто блестящую игру. А ведь его этому никто не учил. Хоакин родился в семье хиппи и его жизнь началась с необычного образа, однако позже родители решили все начать заново, мать устроилась работать на NBC и благодаря ей он получил первые роли в рекламе и сериалах. Изначально он балансировал между учебой в школе и карьерой, но в итоге любимое дело взяло верх и образования Феникс так и не получил.

Брэд Питт

Брэд Питт /Getty Images

А вот у Питта образование на самом деле есть, только изучал он журналистику и рекламное дело, но доучившись, решил покорить Голливуд. И, отправившись в Лос-Анджелес, он работал перевозчиком мебели, грузчиком и даже рекламировал рестораны в костюме цыпленка. Все получилось далеко не сразу, но результат налицо!

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс /Getty Images

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Оскароносная звезда Голливуда уже в 14 лет знала, кем она хочет быть всю своей жизнь. Поэтому Дженнифер уговорила родителей поехать в Нью-Йорк с целью найти агента, удачно прошла несколько прослушиваний, а, вернувшись в родной город, закончилась школу на два года раньше и отдалась киноискусству.

Том Круз

Том Круз /Getty Images

У Круза с учебой все шло и вовсе не гладко, ведь уже к 14-летнему возрасту он успел сменить целых пятнадцать школ. Но в итоге ему удалось получить среднее образование, а вот с высшим все-таки не сложилось. Сейчас Том об этом точно не переживает, а вот до успешной кинокарьеры он перепробовал большое количество профессий.

Джонни Депп

Джонни Депп /Getty Images

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Этот звездный актер тоже не закончил школу, как и многие его коллеги по цеху. Но бросил ее он ради карьеры музыканта в 16 лет. Складываться все начало намного позже, ведь, как он сам заявлял, до 35 лет он очень страдал от одиночества и искал себя, хотя к тому времени он уже был довольно популярен. Однако сейчас Депп - кумир миллионов и один из самых ярких звездных актеров Голливуда, который не прекращает деятельность до сих пор.

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