ТОП-5 отличных фильмов, которые скрасят досуг

Поделись







Фильмы на любой день недели /Flickr

Иногда свободное время ничто не может скрасить лучше, чем просмотр хорошего и интересного кино. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке ТОП-5 разных фильмов, которые помогут скрасить досуг в любой из дней недели.

Королевство полной луны (2012)

Читай также: ТОП-5 потрясающих фильмов

Отличная картина Уэса Андерсона, события которой разворачиваются в 60-ых годах прошлого века. В центре сюжета - бойскаут-сирота, над которым издеваются остальные в лагере, и замкнутая неуравновешенная девочка, живущая в своем мире. Вместе они однажды сбегают и влюбляются друг в друга. Но их поиски уже начались.

Книга джунглей (2016)

Зрелищная и захватывающая экранизация нестареющей классики Редьярда Киплинга о мальчике по имени Маугли. Он вырос в джунглях с животными, попадал в приключения с пантерой Багирой, медведем Балу, питоном Каа и другими.

Достать ножи (2019)

Читай также: ТОП-5 фильмов, которые можно смотреть после тяжелого дня

Вчера 85-летний автор известных криминальных романов отпраздновал свой юбилей, а уже сегодня его обнаружили мертвым. Полиция опрашивает всех членов семейства, но вероятная причина - самоубийство. Однако частный детектив получает заказ на расследование этого дела, ведь вся родня покойного явно приукрашивают отношения с ним, вот только у него была медсестра, которая ненавидела ложь.

Дедушка легкого поведения (2015)

Комедия о парне, который считает себя очень правильным, а накануне своей свадьбы решает вместе с дедушкой поехать на море. Но у старика свои нравы, фантазии и потребности, поэтому их путешествие может стать вполне необычным приключением.

Отель Мумбаи: Противостояние (2018)

Читай также: ТОП-5 шикарных фильмов с непредсказуемым сюжетом

Лента рассказывает о реальных событиях, произошедших в 2008-ом году в роскошном отеле Тадж-Махал Палас, который гарантирует безопасность всем посетителям. Но в городе начинается серия терактов, а преступники в один момент захватывают гостиницу, расстреливая встречных. И гости с персоналом оказываются в эпицентре настоящего ада.

Ранее мы писали о пяти атмосферных сериалах, которые погружают в себя