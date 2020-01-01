ТОП-5 легких сериалов, которые скрасят свободные вечер

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Легкие сериалы /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных сериалов, которые помогут скрасить свободные вечера. Они не напрягают, повышают настроение и радуют своей легкостью, но в то же время эти шоу остроумны и актуальны.

Половое воспитание (2019 - наше время)

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В центре сюжета - подросток-девственник Отис, мама которого является секс-терапевтом. Именно поэтому знаний о половой у жизни у парня хоть отбавляй. И с помощью своей новой подруги он устраивает терапию для своих сверстников прямо в школе.

Дрянь (2016 - 2019)

Главная героиня живет в современном Лондоне, она хочет следовать моде, совмещать личную жизнь и работу, однако мало что из этого у нее выходит. Но она не отчаивается и идет навстречу мечте, хотя по пути ей предстоит наткнуться на множество преград.

Силиконовая долина (2014 - 2019)

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Популярный сериал от о группе гиков, которые живут в той самой Силиконовой долине. Парни готовят новый стартап, но в мире высоких технологий не все так просто, ведь их хотят купить крупные корпорации, влиятельные люди вставляют палки в колеса, а в разработках то и дело появляются какие-то ошибки.

Теория большого взрыва (2007 - 2019)

В подборке сериалов для отдыха нельзя обойтись и без Теории. Главные герои здесь - ученые, которым не очень-то удается общение с обычными людьми. Но однажды у них появляется привлекательная и немного легкомысленная соседка Пенни, которая вносит в их жизни толику разнообразия.

Конец ***го мира (2017 - 2019)

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Семнадцатилетний парень Джеймс уверен, что он - психопат. Его капризная сверстница Алиса только-только начала учебу в его школе. И между этими двумя завязывается подростковый роман, а однажды они отправляются на поиски отца Алисы. Но не только ей нужна помощь своей второй половинки.

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