Переключиться на мобильную версию

ТОП-5 легких сериалов, которые скрасят свободные вечер

Подборка сериалов для отдыха
Поделись

Легкие сериалы
Легкие сериалы
/Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных сериалов, которые помогут скрасить свободные вечера. Они не напрягают, повышают настроение и радуют своей легкостью, но в то же время эти шоу остроумны и актуальны.

  1. Половое воспитание (2019 - наше время)

Читай также: ТОП-5 классных комедийных сериалов

В центре сюжета - подросток-девственник Отис, мама которого является секс-терапевтом. Именно поэтому знаний о половой у жизни у парня хоть отбавляй. И с помощью своей новой подруги он устраивает терапию для своих сверстников прямо в школе.

  1. Дрянь (2016 - 2019)

Главная героиня живет в современном Лондоне, она хочет следовать моде, совмещать личную жизнь и работу, однако мало что из этого у нее выходит. Но она не отчаивается и идет навстречу мечте, хотя по пути ей предстоит наткнуться на множество преград.

  1. Силиконовая долина (2014 - 2019)

Читай также: ТОП-5 новых сериалов, в которых есть огонек

Популярный сериал от о группе гиков, которые живут в той самой Силиконовой долине. Парни готовят новый стартап, но в мире высоких технологий не все так просто, ведь их хотят купить крупные корпорации, влиятельные люди вставляют палки в колеса, а в разработках то и дело появляются какие-то ошибки.

  1. Теория большого взрыва (2007 - 2019)

В подборке сериалов для отдыха нельзя обойтись и без Теории. Главные герои здесь - ученые, которым не очень-то удается общение с обычными людьми. Но однажды у них появляется привлекательная и немного легкомысленная соседка Пенни, которая вносит в их жизни толику разнообразия.

  1.  Конец ***го мира (2017 - 2019)

Читай также: ТОП-5 сериалов про конец света

Семнадцатилетний парень Джеймс уверен, что он - психопат. Его капризная сверстница Алиса только-только начала учебу в его школе. И между этими двумя завязывается подростковый роман, а однажды они отправляются на поиски отца Алисы. Но не только ей нужна помощь своей второй половинки.

Ранее мы писали о пяти сериалах про космос, которые захватывают

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Сериалы комедийные сериалы легкие сериалы Дрянь Половое воспитание силиконовая долина Теория большого взрыва Конец мира Что посмотреть Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь