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ТОП-5 сериалов про космос, которые захватывают

Сериалы на космическую тематику
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Сериалы о космосе
Сериалы о космосе
/Flickr

Космическая тематика все-таки чаще затрагивается именно в игровом кино, однако и сериалов, где действие разворачивается за пределами нашей планеты, уже снято немало. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 отличных многосерийных проектов разных жанров о космосе.

  1. Пространство (2015 - наше время)

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Главный герой - сыщик, который привык все дела доводить до конца. Он живет в будущем, где расследует дело о смерти одной женщины, и оказывается на борту самолета. Его капитан соглашается помочь, а вместе они оказываются в центре глобального заговора.

  1. Орвилл (2017 - наше время)

Спустя 400 лет космический корабль Орвилл, принадлежащий межзвездному флоту, исследует просторы вселенной. Его экипаж довольно разнообразен, а всем им вместе предстоит столкнуться с немалым количеством испытаний, миссий, открытий и прочего.

  1. Звездный Путь: Пикар (2020)

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Очередная глава в истории огромной мультикиновселенной Стартрека, в которой к работе спустя 15 лет возвращается легендарный капитан Жан-Люк Пикар. Он жил спокойной жизнью, но теперь снова будет бороздить космические просторы в поисках новых приключений.

  1. Космические войска (2020)

Новый комедийный проект, который сравнивают с сериалом Офис (тут даже главную роль играет Стив Карелл). Сюжет рассказывает о специальных космических войсках США, которым генерал Марк Марке Нэйрд поручает отправить отряд людей на Луну.

  1. Светлячок (2002 - 2003)

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Ну и, конечно же, этот список не мог обойтись без культовой истории о корабле Серенити, коим управляет ветеран галактической гражданской войны Малкольм Рейнольдс. Вся его команда похожа не семью, члены которой хоть и любят друг друга, но постоянно ссорятся, а еще вечно нарушают дисциплину. Но, несмотря на это, они никогда не предадут друг друга и своего капитана.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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