ТОП-5 классных сериалов от FX, которые вы могли пропустить

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Сериалы от FX /Flickr

Американский канал FX уже давно занял почетное место в числе нишевых создателей уникального контента. Уже много лет он выпускает множество отличных сериалов разных жанров, многие из которых могли пройти мимо вас, однако они все же заслуживают внимания. И ТОП-5 таких проектов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

Атланта (2016 - наше время)

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Отличный сериал о повседневной жизни парня по имени Эрн, живущего в Атланте. Его выгнали из университета, он пытается загладить вину перед подругой, читает рэп, ищет деньги на жизнь. А однажды он узнает, что его брат вот-вот станет популярным, и с ним нужно наладить контакты.

Родители года (Настрогали) (2020)

Новинка, повествующая о нелегкой семейной жизни супругов Пола и Элли, у которых имеется двое детей. Оба они хотят быть современными хорошими родителями, но найти баланс во всех аспектах для них практически невозможно.

Чем мы заняты в тени (2019 - наше время)

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Комедийный проект, в центре сюжета которого - трое вампиров, живущих в реальном мире. Они делят дом, погружаются в бытовые проблемы, пытаются наладить связь с людьми и даже обретают новые чувства. А еще им нужно где-то находить кровь.

Американская история преступлений (2016 - наше время)

Сериал-антология, каждая часть которого рассказывает отдельно взятую реальную историю того или иного преступления. В первом сезоне речь идет о Деле Симпсона - инциденте, когда звезда экранов оказался главным подозреваемым в запутанном убийстве двух человек.

Фарго (2014 - наше время)

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Это шоу также является антологией криминальных сюжетов, отчасти основанных на реальных событиях. Все начинается с того, как в 2006-ом году загадочный Лорн Малво проезжает через небольшой городок, где судьба сводит его с обычным торговцем страховыми полисами. Того всю жизнь унижали окружающие люди, а сам он копил обиды и злость. И, возможно, именно Малво поможет ему все это выплеснуть наружу.

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