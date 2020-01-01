ТОП-5 захватывающих мистических сериалов

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Мистические сериалы /Flickr

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти отличных сериалов, в которых есть немалая порция мистики. Они интересные, атмосферные, а оторваться от них порой невозможно.

Призраки дома на холме (2018 - наше время)

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Мистический сериал от , первый сезон которого разворачивается с событий в 90-ых, когда большая семья с пятью детьми переезжает в новый дом в лесу. Они хотят его отремонтировать и продать, но это место хранит столько тайн, что даже спустя много лет не дает покоя его жителям.

Сонная лощина (2013 - 2017)

В маленьком городке под названием Сонная лощина однажды из мертвых восстает некогда умерший Икабод Крейн. Вместе с ним воскресает и всадник без головы, который лишился ее в битве с этим самым Икабодом. Он начинает убивать людей в округе, а главный герой вынужден гнаться за ним вместе с местной полицией.

Ривердейл (2017 - наше время)

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В центре сюжета - группа подростков из Ривердэйла. Они живут в современном мире, а объединяет их желание разобраться в потусторонних силах, которые там присутствуют. Они сокрыты от жителей странного города, которые за своими фасадами хранят немало тайн.

Касл-Рок (2018 - наше время)

Основанный на произведениях Стивена Кинга сериал рассказывает о том, как начальник тюрьмы Шоушенк расстается с жизнью, а в одном крыле обнаруживают странного парня. Его не знает никто, а сам называет имя некоего адвоката, который вырос в Касл-Роке. И тот возвращается, чтобы разобраться с историей этого юноши.

На зов скорби (2012 - наше время)

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В один день самые разные люди из горного городка оказались дезориентированы. Они пытаются добраться домой, не зная, что уже давно умерли. Все они пытаются найти себе место, которого больше нет. Но со временем туда начинают приходить и другие, таща за собой цепь странностей.

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