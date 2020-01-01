ТОП-5 украинских сериалов, которые вы могли пропустить

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Украинские сериалы /facebook.com/kvartal95/

Сериалов украинского производства выходит немало, однако некоторые из них можно легко пропустить. Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает о пяти качественных отечественных проектах, которые стоит посмотреть.

Первые Ласточки (Перші Ластівки) (2019 - наше время)

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Нашумевший сериал о жизни одиннадцатиклассников, спокойствие которых нарушилось в тот день, когда одного из них нашли мертвым. Начинается расследование, в ходе которого предстоит выяснить, было ли это убийство или суицид. И в ходе него выплывет наружу множество тайн.

Папик (2019 - наше время)

Комедия о пожилом актере, которого давно забыли зрители, появились проблемы с деньгами и не отпускают мысли о конце. Но однажды он решает заглянуть в барбершоп, где ему кардинально меняют имидж, после чего он отправляется в клуб. Там мужчина знакомится с девушкой, которая принимает его за миллионера.

Поймать Кайдаша (Спіймати Кайдаша) (2020)

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События этого сериала разворачиваются в период с 2005-го по 2014-ый. В центре сюжета - противостояние двух поколений одной семьи. И их конфронтации доходят до апогея во время Революции Достоинства, когда взгляды родных кардинально расходятся.

Мотыльки (мини-сериал) (2013)

Главные герои - выпускница старших классов Аля и солдат-срочник Паша. Их трогательная история любви разворачивается на фоне Чернобыльской трагедии. Эти двое должны встретиться в апреле 1986-го, летя навстречу своим чувствам, не замечая всего творящегося вокруг.

Крепостная (Кріпосна) (2018 - наше время)

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Катерина Вербицкая - сирота, выросшая красивой и умной. Ее воспитали в лучших традициях барышень благородных кровей. Вот только одна принадлежит богатейшим помещикам в Нежине, разрываясь между миром крепостных и дворян, в каждом из которых нет места для нее.

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