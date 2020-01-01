Переключиться на мобильную версию

ТОП-5 украинских сериалов, которые вы могли пропустить

Отечественные сериалы
Поделись

Украинские сериалы
Украинские сериалы
/facebook.com/kvartal95/

Сериалов украинского производства выходит немало, однако некоторые из них можно легко пропустить. Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает о пяти качественных отечественных проектах, которые стоит посмотреть.

  1. Первые Ласточки (Перші Ластівки) (2019 - наше время)

Читай также: ТОП-5 новых украинских фильмов, которые стоит посмотреть

Нашумевший сериал о жизни одиннадцатиклассников, спокойствие которых нарушилось в тот день, когда одного из них нашли мертвым. Начинается расследование, в ходе которого предстоит выяснить, было ли это убийство или суицид. И в ходе него выплывет наружу множество тайн.

  1. Папик (2019 - наше время)

Комедия о пожилом актере, которого давно забыли зрители, появились проблемы с деньгами и не отпускают мысли о конце. Но однажды он решает заглянуть в барбершоп, где ему кардинально меняют имидж, после чего он отправляется в клуб. Там мужчина знакомится с девушкой, которая принимает его за миллионера.

  1. Поймать Кайдаша (Спіймати Кайдаша) (2020)

Читай также: ТОП-5 легких сериалов, которые скрасят свободные вечера

События этого сериала разворачиваются в период с 2005-го по 2014-ый. В центре сюжета - противостояние двух поколений одной семьи. И их конфронтации доходят до апогея во время Революции Достоинства, когда взгляды родных кардинально расходятся.

  1. Мотыльки (мини-сериал) (2013)

Главные герои - выпускница старших классов Аля и солдат-срочник Паша. Их трогательная история любви разворачивается на фоне Чернобыльской трагедии. Эти двое должны встретиться в апреле 1986-го, летя навстречу своим чувствам, не замечая всего творящегося вокруг.

  1. Крепостная (Кріпосна) (2018 - наше время)

Читай также: ТОП-5 шикарных сериалов об исторических событиях

Катерина Вербицкая - сирота, выросшая красивой и умной. Ее воспитали в лучших традициях барышень благородных кровей. Вот только одна принадлежит богатейшим помещикам в Нежине, разрываясь между миром крепостных и дворян, в каждом из которых нет места для нее.

Ранее мы писали о пяти фильмах, которые мы надеемся посмотреть на больших экранах этим летом

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Сериал Сериалы украинское кино украинские сериалы Что посмотреть Перші Ластівки Папик Спіймати Кайдаша Крепостная Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь