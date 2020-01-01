ТОП-5 фильмов, которые мы надеемся посмотреть на больших экранах этим летом

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Фильмы, которые выйдут на больших экранах летом 2020 /Flickr

Кинотеатры со 2-го июля пока еще не откроются, зато надежда, что посетить их можно будет в ближайшее время, не пропадает. Редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает о пяти долгожданных фильмах, которые мы надеемся посмотреть этим летом на больших экранах.

Мулан - 23 июля

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Диснеевский киноремейк популярного мультфильма, который на этот раз является частичной адаптацией китайской легенды Хуа Мулань. Сюжет расскажет о девушке, которая решила дать отпор врагу китайского народа наравне с остальными, притворяясь мужчиной.

Агент Ева - 30 июля

Боевик с Джессикой Честейн и Колином Фаррелом в главных ролях, рассказывающий об опасной и привлекательной Еве, выполняющей сложнейшие задания своего руководства. По всему миру она участвует в секретных спецоперациях, но однажды решает выйти из игры. И один из боссов открывает на нее охоту.

Агент Ева /Flickr

Довод - 30 июля

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Долгожданная лента Кристофера Нолана является едва ли не самой ожидаемой в сезоне. О сюжете мало что известно, кроме того, что сам режиссер назвал эту работу своей самой амбициозной, а зрителей ожидает шпионский боевик с элементами триллера и фантастики.

Губка Боб в бегах - 30 июля

С окончанием ограничительных мер на экраны вернется и любимый миллионами желтый Губка Боб, проживающий на дне океана. В своем третьем полнометражном мультфильме он предстанет совсем маленьким в те времена, когда приехал в детский лагерь и там нашел друга на всю жизнь по имени Патрик.

Толока - 20 августа

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Украинский фильм-баллада о девушке по имени Катерина, живущей в обычном доме. Она пообещала стать женой того казака, который спасет из плена ее брата. И ей пришлось ждать не одно столетие, наблюдая за ключевыми событиями в истории страны, и каждый раз поднимая свое жилище из руин.

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