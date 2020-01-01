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ТОП-5 новых украинских фильмов, которые стоит посмотреть

Отечественное кино
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Новые украинские фильмы
Новые украинские фильмы
/Facebook.com/jlafia

Третьего мая уже в четвертый раз вручили украинскую кинопремию Золотая Дзига. Все это лишь подтверждает тот факт, что кинематограф в нашей стране развивается, а современные отечественные ленты заслуживают внимания. Редакция сайта Afisha.bigmir.net предлагает вспомнить пять отличных новых украинских фильмов, которые стоит посмотреть.

  1. Мои мысли тихие (Мої думки тихі)

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Главный лауреат Золотой Дзыги этого года, и пока что единственная по-настоящему колоритная и смешная украинская комедия. Сюжет рассказывает о парне, который записывает звуки для видеоигр. Новая задача заставляет его поехать на Закарпатье, дабы записать голоса нескольких животных. А компанию составляет ему мама, отношения с которой давно уже натянуты.

  1. Гуцулка Ксеня

Мюзикл Алены Демьяненко о молодом американском эмигранте Яро, который может получить большое наследство от дедушки при одном только условии - нужно жениться на настоящей украинке. Здешний герой тоже приезжает в Карпаты, а точнее - в село Ворохта, где живет красивая и умная гуцулка Ксеня.

  1. Домой (Додому / Evge)

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Мужчина по имени Мустафа приезжает из аннексированного Крыма в Украину, чтобы вместе с младшим сыном, который уехал учиться в Киев, забрать тело старшего, погибшего на войне. Они должны отвезти его на родину, чтобы похоронить согласно мусульманским традициям, а также соблюсти сорок дней траура.

  1. Черкассы (Черкаси)

Реальная история о простых украинских парнях, которые однажды отправляются служить на военный тральщик Черкассы. Все это происходит во времена событий Евромайдана в Киеве, а уже совсем скоро российские войска захватывают соседние корабля, предлагая и экипажу Черкасс дать присягу их стране. Но они решают продолжить сопротивление.

  1. Вулкан

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Переводчик Лукас, работающий в ОБСЕ, оказывается в городе на границе с Крымом. Он становится гостем чудаковатого Вовы, который поначалу вызывает у него доверие. К тому же новая реальность все больше и больше кажется Лукасу искривленной, а жизнь в этом месте - оторванной от внешнего мира.

Ранее мы писали о полном списке победителей кинопремии Золотая Дзига-2020

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Источник: Afisha.bigmir.net
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Украинское кино Домой Мои мысли тихие Вулкан Гуцулка Ксеня Черкассы Черкаси Додому Мої думки тихі Evge Что посмотреть Все теги
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