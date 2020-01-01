ТОП-5 малобюджетных киношедевров, которые стоит посмотреть

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Потрясающие малобюджетные фильмы /Flickr

Иногда для того, чтобы создать по-настоящему прекрасное, красивое, глубокое и интересное кино, не нужно тратить на его создание сотни миллионов долларов. И это доказывают пять малобюджетных киношедевров, которые редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

Одержимость (2013)

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Потрясающая картина о молодом барабанщике, который попадает в оркестр, об участии в котором мог только мечтать. Но тамошний деспотичный дирижер заставляет его работать все больше и больше, стирая руки до крови. Удивительно, но эта лента, получившая всемирное признание, была снята всего лишь за 3,3 миллиона долларов.

Тихое место (2018)

Этот хоррор-триллер не только показал, что современные фильмы страшных жанров могут быть качественными и действительно затягивающими, но и продемонстрировал режиссерский талант актера Джона Красински. Выделили ему, правда, всего-то 17 миллионов долларов, зато заработала картина аж 340 млн и была продлена до сиквела.

Рокки (1976)

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Культовая история боксере Рокки Бальбоа, ставшая в свое время настоящей сенсацией, получившей аж три Оскара, включая главный. Конечно, изначально мало кто верил в этот фильм, да и в самого Сильвестра Сталлоне, который и сценарий написал, и главную роль вызвался играть. Сейчас это кажется смешным, а тогда на производство фильма ушел, 1,1 миллион долларов.

Прочь (2017)

Джордан Пил снял необычную историю, покорившую критиков и зрителей, о парне, приехавшем в загородный дом родителей своей девушки. Сюжет рассказал об истинной жуткой затее родственников, а все это было показано вперемешку с черной комедией. Снята лента была за $4,5 миллиона, а вот в прокате стала хитом, сорвавшим куш, размером в 255 млн.

Отрочество (2014)

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В отличие от вышеупомянутых фильмов этот вызывает еще большее удивление. Режиссер Ричард Линклейтер решил запечатлеть историю взросления мальчика, длившуюся двенадцать лет. И все это с одними и теми же актерами, а главное, что ровно столько же лет длились и сами съемки фильма. Удивительно, но за этот огромный срок было потрачено всего лишь 4 миллиона долларов.

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