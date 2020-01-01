Что смотреть на карантине: ТОП-5 культовых киношедевров

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Что смотреть на карантине дома /Flickr

С началом карантина у многих появилось больше свободного времени, которое можно потратить на разные дела. Например, устроить просмотр фильмов, которые уже давно хотели посмотреть. И редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 культовых киношедевров, которым стоит посвятить вечера на самоизоляции.

Однажды в Америке (1983)

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Культовая гангстерская сага от режиссера Серджио Леоне, повествующая о бурных двадцатых, когда встретились нескольких юных парней. Здесь показан их путь из трущоб до преступной верхушки, на котором были предательство, ложь, аферы, деньги, реки крови, а также долг и справедливость.

Нефть (2007)

Главный герой - амбициозный, но бездушный человек Плейнвью, который решает заняться нефтяным бизнесом. Ему суждено построить огромнейшую империю, но цена, которую он заплатит за все это, может быть слишком высока.

Апокалипсис сегодня (1979)

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Киношедевр Фрэнсиса Форда Копполы о войне во Вьетнаме. В центре сюжета - капитан Уиллард и подчиненные ему солдаты, которые должны добраться до Камбоджи, чтобы остановить сумасшедшего полковника. Но по дороге им предстоит пройти через все ужасы войны.

Джокер (2019)

Мрачная история о комике Артуре Флеке, который пытается дарить людям улыбку, а сам страдает от несдерживаемых приступов смеха. Но однажды общество, которому он хотел нести радость, покажет зубы. Так и появится безумный злодей по прозвищу Джокер.

Список Шиндлера (1993)

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Основанная на реальных событиях оскароносная картина Стивена Спилберга рассказывает историю фабриканта Оскара Шиндлера. Он был членом нацистской партии во времена Второй мировой, но занимался подпольной деятельностью, спасая жизни евреев.

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