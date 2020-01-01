ТОП-5 прекрасных фильмов, которые помогут забыть обо всем

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Прекрасное кино /Flickr

Всем нам время от времени требуется перезагрузка, отдых и отвлечение от всего. И с этой задачей поможет справиться хорошее и захватывающее кино, которое редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в этой подборке.

Дождливый день в Нью-Йорке (2019)

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Картина Вуди Аллена о парне и девушке, которые должны встретиться в Нью-Йорке. Он мечтал показать ей Манхэттен, а ее как раз отправили на интервью в этот город. Но у каждого из них разные судьбы, и решающим станет один дождливый день.

Значит, война (2012)

Франклин и Так - лучшие друзья, работающие в ЦРУ. Однажды их отстраняют от дел, они возвращаются к обычной жизни и даже встречают свою любовь. Причем, чувства у обоих появились к одной и той же девушке. Вот тогда между парнями начинается настоящая война.

Апгрейд (2018)

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В мире будущего, который наполнен различными высокими технологиями, мужчина по имени Грэй остается тем, кто любит работать своими руками. Но в один вечер он попадает в ДТП с женой, а после этого на них нападают бандиты, из-за чего его любимая умирает, а сам он ниже шеи остается парализованным. Тогда ему предлагают испытать экспериментальный имплант, который может полностью восстановить его подвижность.

Джентльмены (2019)

Свежая лента Гая Ричи, в которой речь идет о успешном и дерзком мужчине, построившем собственную империю по выращиванию и продаже марихуаны. Но однажды он решает продать свой нелегальный бизнес, и об этом узнают некоторые влиятельные люди, которые решают встать на его пути.

Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)

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Продолжение культовой ленты Дэнни Бойла, после событий которой прошло уже двадцать лет. И старым знакомым, жизни которых в разной степени изменились суждено снова встретиться, дабы совершить очередную опасную аферу.

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