ТОП-5 сильных военных блокбастеров

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Военные блокбастеры /Flickr

О войнах снято много фильмов и все они показывают эту трагедию с разных сторон, заставляя впечатляться мощными историями, тем, как это все показано на экране, а также испытывать спектр эмоций от происходящего. Этот жанр никогда не устаревает, поэтому и военные картины продолжают снимать по сегодняшний день.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 сильных и зрелищных военных блокбастеров.

Ярость (2014)

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В апреле 1945-го, когда победа была уже совсем рядом, союзники были на вражеской территории. Командир экипажа танка Ярость прошел через многие битвы, а его амбициозный план по продвижению вперед становится под угрозу, когда к ним присоединяют молодого солдата, еще не познавшего войны. И вместе они движутся к самой опасной своей миссии.

1917 (2019)

Один из главных фильмов 2019-го года, в котором режиссер Сэм Мендес уникальным образом показал один день из жизни двух солдат во времена Первой мировой. Им нужно было доставить приказ об отмене через вражескую территорию. Эта лента снята с эффектом наблюдения за героями таким образом, чтобы не пропустить ни секунды из их пути.

Дюнкерк (2017)

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Триста тысяч британских и союзных войск были окружены на берегу моря вражескими силами, попав в ловушку в самом начале Второй мировой. Тиски сжимались, но никто не знал, что можно поделать в этой ситуации, однако спасти их все же удалось.

Письма с Иводзимы (2006)

Трагическая битва при Иводзиме стала не только историческим событием, но и настоящим переломом в ходе Тихоокеанской кампании США против Японии. И в этой ленте Клинт Иствуд показал другой взгляд на те события, ведь столкнулись не просто люди, но и культуры, и мировоззрения.

По соображениям совести (2016)

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Эта картина, снятая Мелом Гибсоном, рассказывает о человеке по имени Дэзмонд Досс, ставшим первым идейным уклонистом во Второй мировой войне. В силу своих убеждений и веры он отказывался брать в руки оружие. Но медаль Почета он заслужил, ведь оказал огромную помощь солдат во время важной битвы.

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