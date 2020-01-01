ТОП-5 отличных фильмов про доисторические времена

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Фильмы о доисторических временах /Flickr

Узнать о том, какой была жизнь на Земле много лет назад, еще задолго до наших времен, можно, например, из различных книг. Но заглянуть в эти эпохи нам позволяет кино, окунающее нас в атмосферу доисторических времен. Это может быть выдуманная история, а может быть и основанная на реальных фактах. ТОП-5 таких фильмов редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала в данной подборке.

10 000 лет до нашей эры (2008)

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История об одном молодом охотнике из горного племени, полюбившем девушку, которую похитили. Теперь он вместе с со своим отрядом пускается на ее поиски, а их приключение будет наполнено сражением с хищниками и поиском Потерянной Цивилизации, где они столкнутся с людьми, которые поклоняются могущественному богу.

Альфа (2018)

Когда 20 тысяч лет назад наша планета была неуютным местом, где на каждом шагу могла подстерегать смерть, а люди пускали свои силы на поиски добычи, жил парень из племени, которое считалось одним из самых развитых. Но однажды он оказался один на один с враждебным миром, наполненным опасностями. И ему нужно найти дорогу домой.

Ной (2014)

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Своеобразная экранизация библейского сюжета о человеке по имени Ной, который был набожным главой семейства, а однажды его стали посещать видения о приближающемся конце света. Тогда он должен был построить ковчег, чтобы спасти живых тварей и свою семью. Но не только от потопа ему придется защищаться, ведь на него обозлились и люди.

Начало времен (2009)

Комедия о двух друзьях из доисторических времен, которые занимаются собирательством и постоянно вляпываются в неприятности. И однажды этих неандертальцев изгнали из племени, что стало для них лишь толчком для чего-то нового, ведь они открыли для себя тот факт, что мир - огромен и красив.

Апокалипсис (2006)

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Войны с племенами, жертвоприношения, мистические ритуалы - все это описывает жизнь цивилизации майя. В центре сюжета - индеец Лапа Ягуара, деревню которого захватили, жителей взяли в плен, а его самого собираются принести в жертву. Но он должен побороть все страхи, чтобы спасти самое ценное.

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