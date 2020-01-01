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Фильмы про античные времена /Flickr

О временах античности снято немало фильмов - как хороших, так и плохих. Киноделы экранизируют исторические события, мифы, легенды или даже выдумывают истории, вплетая их в общее повествование. И у этих картин есть особая атмосфера, шарм и зачастую зрелищность, от которой нельзя оторваться.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 зрелищных фильмов про античность.

Орел девятого легиона (2010)

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Во втором веке нашей эры молодой Маркус Акила прибыл из Рима на Британские острова с целью отыскать легендарный Девятый легион, пропавший двадцать лет назад. На его пути будет множество препятствий, но он должен встать на след римских воинов, которыми когда-то правил его отец.

Агора (2009)

На закате Римской империи в Александрии уже начала набирать популярность христианская вера, становящаяся новой политической силой. И в центре этих переломных событий была Гипатия - философ, астроном и математик, у которой было влияние в правительственных кругах.

300 спартанцев: Расцвет империи

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Победив царя Леонида, персы во главе с Ксерксом двигались на юг, но на их пути встал флот Афин, которым управлял Фемистокл. Последний знал, что его силы не сравняться с превосходством персидской армии, поэтому ему нужно пойти на отчаянный шаг - заключить союз со Спартой, чтобы попытаться разбить врага.

Троя (2004)

Культовая картина, события которой разворачиваются в 1193-ем году до нашей эры, когда жену царя Спарты Менелая Елену похитил Парис. И за честь их семьи встал царь Агамемнон, армия которого вместе с Ахиллесом подошла к Трое, взяв ее в кровавую осаду. Она длилась десяток лет, когда двое миров отчаянно боролись за власть и честь.

Исход: Цари и боги (2014)

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История о пророке Моисее, явившемся на свет во времена, когда еврейских мальчиков было приказано убивать. Тогда мать положила его в корзину и отправила по Нилу. Его нашла дочь фараона и воспитывала вместе с Рамсесом. Но он вырос и сбежал из Египта. Однако со временем, по велению Господа, ему суждено было вернуться обратно, чтобы избавить свой народ от рабства.

Ранее мы писали о пяти фильмах с особым взглядом на исторические события