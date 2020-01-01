ТОП-5 мощных драм, которые вызовут у вас бурю эмоций

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Эмоциональные драмы /Flickr

Хорошее кино всегда оставляет массу впечатлений и вызывает различные чувства. Например, драматические ленты могут трогать за душу, создавать ком в горле, заставлять переживать за героев или вызывать слезы. И все это в целом перерастает в настоящую бурю эмоций. Именно ТОП-5 таких фильмов собрала в одну подборку редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Брачная история (2019)

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Душераздирающая картина о семейной паре - театральном режиссере и актрисе, которая посвятила себя игре в его спектаклях. Они находятся в процессе развода, который должен был пройти мирно. Но чем дальше, тем сложнее все для них становится. Особенно, когда приходится разрываться между двумя побережьями, работой и сотрудничеством с адвокатами.

Комната (2015)

Несколько лет назад девушку Джой похитили и заперли в комнате, откуда она все это время не выходила. Сейчас у нее есть пятилетний сын, никогда не видевший мир за пределами этого помещения. В четырех стенах она его растила и воспитывала. Но что будет, если однажды он столкнется с тем, что происходит снаружи?

Снайпер (2014)

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Основанная на реальных событиях картина рассказывает о снайпере, которого прозвали дьяволом за то, скольких людей он убил на войне в Ираке. Он возвращался домой к семье, но больше всего был привязан к своим сослуживцам и к тому, что происходит в горячих точках.

Капернаум (2018)

Лента, в которой главные роли сыграли непрофессиональные актеры с судьбами, похожими на их героев. В центре сюжета - мальчик Зейн, не знающий ни того, сколько у него родственников, ни сколько ему лет. Он подрабатывает, помогает братьям и сестрам, но его жизнь - настоящий кошмар. И однажды он подает в суд на родителей за то, что они его родили.

Охота (2012)

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Потрясающий фильм об учителе, который живет один и не оставляет попытки добиться опекунства над своим сыном. И вот он уже приближается к цели, а кроме этого, обзаводится романтическими отношениями. Вот только вся эта новая жизнь, которую он тщательно выстроил, начинает рушиться из-за одной лжи.

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