ТОП-5 сильных судебных драм, которые запомнятся надолго

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Судебные драмы /Flickr

Фильмы о борьбе за справедливость вдохновляют, мотивируют и всегда интригуют сюжетом. И в этой подборке редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 потрясающих судебных драм, которые западают в душу и запоминаются надолго.

Просто помиловать (2019)

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Реальная история юриста Брайана Стивенсона, который с самого начала карьеры вкладывал все свои силы в то, чтобы добиваться равных прав пред законом для всех слоев населения. Именно в этой ленте показано, как он защищал чернокожего мужчину, которого обвинили в преступлении, даже не имея для этого доказательств.

Судья (2014)

Главный герой - успешный адвокат, который вернулся в родной город на похороны матери. Его отец - судья, подозреваемый в убийстве. И теперь ему придется остаться подольше, чтобы разобраться в этом непростом деле.

Филадельфия (1993)

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Молодого адвоката Эндрю Бэкета уволили из фирмы, сославшись на его некомпетентность. Но настоящей причиной стало то, что у него диагностировали СПИД. Однако Эндрю намерен восстановить справедливость, борясь за свои права в суде. Вот только никто из адвокатов не хочет браться за его дело, кроме одного, который является его полной противоположностью.

Темные воды (2019)

Роберт Биллот уже девятнадцать лет подряд ведет дело против компании DuPont, которая отравляет химикатами питьевую воду. Он отчаянно пытается бороться с могущественным врагом, но выйдет ли у него рассказать всем правду?

Перелом (2007)

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Главный герой - ассистент окружного прокурора, который вот-вот перейдет на новую должность. Но перед этим он собирается заняться еще одним делом мужчины по имени Тэд, которого обвиняют в убийстве жены, а сам он признался в содеянном. Однако, как выясняется, за всем этим кроется другой мотив.

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