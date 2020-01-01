ТОП-5 сильных судебных драм, которые запомнятся надолго
Фильмы о борьбе за справедливость вдохновляют, мотивируют и всегда интригуют сюжетом. И в этой подборке редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала ТОП-5 потрясающих судебных драм, которые западают в душу и запоминаются надолго.
- Просто помиловать (2019)
Читай также: ТОП-5 фильмов о борьбе за справедливость
Реальная история юриста Брайана Стивенсона, который с самого начала карьеры вкладывал все свои силы в то, чтобы добиваться равных прав пред законом для всех слоев населения. Именно в этой ленте показано, как он защищал чернокожего мужчину, которого обвинили в преступлении, даже не имея для этого доказательств.
- Судья (2014)
Главный герой - успешный адвокат, который вернулся в родной город на похороны матери. Его отец - судья, подозреваемый в убийстве. И теперь ему придется остаться подольше, чтобы разобраться в этом непростом деле.
- Филадельфия (1993)
Читай также: ТОП-5 потрясающих сериалов об умных людях
Молодого адвоката Эндрю Бэкета уволили из фирмы, сославшись на его некомпетентность. Но настоящей причиной стало то, что у него диагностировали СПИД. Однако Эндрю намерен восстановить справедливость, борясь за свои права в суде. Вот только никто из адвокатов не хочет браться за его дело, кроме одного, который является его полной противоположностью.
- Темные воды (2019)
Роберт Биллот уже девятнадцать лет подряд ведет дело против компании DuPont, которая отравляет химикатами питьевую воду. Он отчаянно пытается бороться с могущественным врагом, но выйдет ли у него рассказать всем правду?
- Перелом (2007)
Читай также: ТОП-5 культовых киношедевров
Главный герой - ассистент окружного прокурора, который вот-вот перейдет на новую должность. Но перед этим он собирается заняться еще одним делом мужчины по имени Тэд, которого обвиняют в убийстве жены, а сам он признался в содеянном. Однако, как выясняется, за всем этим кроется другой мотив.
Ранее мы писали о пяти фильмах, над сценариями которых поработала сама жизнь