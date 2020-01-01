ТОП-5 сильных фильмов о борьбе за справедливость

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Фильмы о борцах за справедливость /Flickr

В нашем мире очень несправедливых вещей и часто это вызывает в нас самую разную реакцию. Но есть люди, для которых борьба за эту самую справедливость самыми разными методами может быть не только профессией, но и делом всей жизни, настоящим призванием. Именно о таких людях редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти фильмов.

Линкольн для адвоката (2011)

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История об удачливом адвокате, который ездит на Линкольне, красиво одевается, а дела щелкает, как семечки. Очередное свое дело он тоже считал легким, но внезапно всплыли новые подробности и оказалось, что его клиент скрывает правду, а сам он оказался под угрозой.

Прислуга (2011)

Девушка по имени Скитер мечтает стать писательницей, но в ее родном городке считают, что нужно выйти замуж, а не питать себя иллюзиями. На дворе 60-ые, а у большинства девушек есть служанки, с которыми они не очень хорошо обходятся. Но Скитер решает взяться за изменение этой ситуации.

Просто помиловать (2019)

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Основанная на реальных событиях картина рассказывает о том, как невинного мужчину садят в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Но таким простым людям как он не удается выпутаться из подобных ситуаций. Однако так было до тех пор, пока в городе не появился молодой и амбициозный адвокат.

В центре внимания (2015)

Лента, завоевавшая главный Оскар в 2016-ом году, повествует о громком журналистском расследовании, которое проводили корреспонденты одной бостонской газеты. Их темой стал секс-скандал, связанный со случаями педофилии, в которых обвиняли представителей церкви.

Все деньги мира (2017)

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Пол Гетти был самым богатым человеком во всем мире, поэтому для преступников похищение кого-то из его родни казалось золотой жилой. Но когда с него потребовали выкуп за внука, тот отказался платить. А единственной надеждой для матери мальчика стал сотрудник службы безопасности Гетти, который вызвался на помощь.

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