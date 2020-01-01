ТОП-5 отличных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании

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Фильмы, удерживающие внимание до последней минуты /Flickr

Когда картина по-настоящему интересная и захватывающая, тогда не хочется отвлекаться на что-нибудь другое, а только происходит полное погружение. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала подборку ТОП-5 фильмов, которые смотрятся на одном дыхании. И они точно не отпустят вас до самой последней минуты!

Опасная игра Слоун (2016)

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Главная героиня - успешный и востребованный лоббист в политическом бизнесе США. Она не привыкла проигрывать, искусно манипулируя своими противниками. Но ее новое дело может оказаться слишком сложным, ведь ставки высоки, а цена победы очень велика.

Левша (2015)

Однажды от успешного боксера Билли Хоупа отворачивается фортуна - он теряет любимую жену, его дисквалифицируют с ринга, а суд лишает родительских прав. И он хочет, во что бы то ни стало, вернуть свою дочь, а также чемпионское звание.

Место под соснами (2012)

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Люк - мотокаскадер, который разъезжает со своими выступлениями, зарабатывая на жизнь. И однажды он встречает бывшую девушку, узнав, что у той ребенок от него. Тогда, несмотря на то, что у нее уже есть возлюбленный, он решает изменить свою жизнь и обеспечить сына. Для этого один знакомый предложил ему ограбить банк. Но было ли это хорошей идеей?

Неограненные драгоценности (2019)

Новая лента с Адамом Сэндлером, в которой он раскрыл свой актерский талант. В центре сюжета - владелец ювелирного магазина, влезающий в огромные долги, чтобы спасти бизнес и сохранить семью. Вот только срок погашения крайне мал.

По соображениям совести (2016)

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Реальная история о Дэзмонде Доссе, который во времена Второй мировой был участником битвы за Окинаву. Но он наотрез отказывался брать в руки оружие в силу своих убеждений, став первым в истории идейным уклонистом. Однако свой вклад в победу он все-таки смог внести.

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