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ТОП-5 потрясающих скандинавских фильмов

Фильмы со Скандинавии
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Скандинавское кино
Скандинавское кино
/Flickr

Фильмы скандинавских режиссеров редко бывают похожи на голливудское кино, хотя узнать их довольно несложно. В них есть некая магия, которая притягивает внимание к экрану, потрясающие персонажи и истории, в которых они существуют. Некоторые из этих лент впечатляют, некоторые трогают за живое, а некоторые даже шокируют.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 потрясающих скандинавских фильмов.

  1. Дурацкое дело нехитрое (2014)

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Нилс на своем снегоочистителе убирает дороги и горные проходы, за что и был признан жителем года в своем городке. Но однажды он узнает, что его сын скончался от передозировки наркотиками. Однако Нилс не верит в официальную версию, поэтому решает самостоятельно отыскать виновных.

  1. Охота (2012)

Потрясающая лента об одиноком учителе, который отчаянно борется за опеку над собственным ребенком. Он находит любовь и от сына уже есть хорошие вести, а это значит, что жизнь налаживается. Но внезапно все рушится из-за одной невинной лжи.

  1. Дом, который построил Джек (2018)

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Скандальная и местами шокирующая картина культового режиссера Ларса фон Триера о серийном убийце по имени Джек. Он живет в Америке в 1970-ых, и уже двенадцать лет совершает жестокие преступление. Эти пять изощренных, изобретательных или даже абсурдных убийств для Джека являются чуть ли не произведением искусства.

  1. Довольно добрый человек (2010)

Главный герой - мужчина Ульрик, отбывший срок в тюрьме за убийство любовника жены. Он выходит на свободу и с трудом абстрагируется в обществе. К тому же, у его сына уже есть семья, лучший друг предлагает совершить преступление, а экс-супруга, соседка и коллега добиваются его расположения.

  1. Белый, белый день (2019)

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В центре сюжета - овдовевший начальник полиции, который подозревает, что его жена, погибшая в ДТП, ему изменяла. Попытки узнать правду перерастают в навязчивую идею, и вот вскоре он начинает подвергать опасности не только себя, но и окружающих его людей.

Ранее мы писали о пяти

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Источник: Afisha.bigmir.net
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