ТОП-5 фильмов про антигероев, которые скрасят свободный вечер

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Фильмы про антигероев /Flickr

Главные роли в кино не всегда достаются хорошим парням, ведь иногда харизма, обаяние и образ в целом берут верх над моралью, вопросами о добре и зле и другим. Именно поэтому редакция сайта Afisha.bigmir.net в новой подборке собрала ТОП-5 отличных фильмов об антигероях.

Грязь (2013)

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Потрясающая картина о сержанте сыскной полиции, которому поручают расследовать одно загадочное убийство. Он претендует на должность детектива-инспектора, на которую нацелились и его коллеги. И он готов пойти на многое, чтобы устранить конкурентов.

Джонни Д. (2009)

История о реальном человеке по имени Джонни Диллинджер, который жил в Америке 1930-ых. Он грабил банки, был главной целью Джона Эдгара Гувера, а его банду никто не мог остановить. Именно поэтому в те непростые времена он стал любимцем всех угнетенных граждан.

Джокер (2019)

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Главный герой - Артур Флек, живущий в мрачном городе Готэме. Он ухаживает за больной матерью и пытается строить карьеру комика, чтобы дарить людям радость. Но однажды ему придется столкнуться с человеческой жестокостью, которая откроет его негативные стороны.

Волк с Уолл-Стрит (2013)

Еще одна лента из списка, основанная на реальных событиях, которые в этот раз уже не такие далекие от современности. Сюжет повествует о Джордане Белфорте - брокере, который начинал с низов и стал успешным человеком на Уолл-Стрит. В его жизни появились женщины, наркотики, разврат, алкоголь и многое другое. Но вскоре он стал мишенью для ФБР.

Наркокурьер (2018)

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Одинокий старик по имени Эрл Стоун всю жизнь отдавал себя бизнесу, а теперь не может наладить общение с семьей. И вдруг неожиданно ему предлагают работу курьера - перевозить товар из города в город. Вот только оказалось, что доставляет он не что иное, как наркотики.

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