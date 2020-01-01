ТОП-5 фильмов про психические расстройства, которые вас поразят
Многие киногерои становятся особенными именно благодаря тому, что имеют различные отклонения, а чаще - психические расстройства. Истории о самых разных людях, которые переживают проблемы, могут быть опасными преступниками, настоящими гениями или просто талантливыми личностями, способны показать с разных сторон их проблемы и поразить до глубины души.
Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 фильмов про психические расстройства.
- Мой парень - псих (2012)
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История о бывшем школьном учителе, который провел несколько месяцев в психиатрической клинике. Теперь ему нельзя приближаться к жене, отношения с которой он мечтал наладить, как и всю свою жизнь, в принципе. Но все меняется, хотя и не становится легче, после знакомства с необычной девушкой Тиффани.
Что с главным героем? Биполярное аффективное расстройство, сопровождаемое импульсивным поведением и резкими сменами настроения.
- Она (2015)
Женщина по имени Мишель - парижанка, владеющая успешной компанией, которая развелась со своим мужем, но зато закрутила отношения с партнером подруги. Но однажды к ней в дом врывается мужчина и насилует ее. Только Мишель не обращается в полицию, а решает расследовать все сама, видя теперь в каждом преступника.
Что с главной героиней? Сексуальные девиации и посттравматическое стрессовое расстройство.
- Сплит (2017)
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Триллер о человеке, который похитил средь бела дня троих школьниц, заперев их в неизвестном помещении. Все дело в том, что он с виду обычный человек, но на самом деле в нем уживается 23 личности, каждая из которых уникальна, а некоторые - опасны.
Что с главным героем? Диссоциативное расстройство идентичности.
- Авиатор (2004)
Основанная на реальной истории лента рассказывает о владельце голливудской кинокомпании Говарде Хьюзе. Он покорял сердца, снимал дорогостоящие фильмы, покупал различные предприятия и всегда рвался только ввысь.
Что с главным героем? Обсессивно-компульсивное расстройство.
- Исчезнувшая (2014)
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Потрясающая лента о супругах, которые должны были отметить пятую годовщину свадьбы. Но жена внезапно пропала, оставив лишь цепочку следов и подсказок. Все они могут помочь раскрыть некоторые тайны, но ее поиски становятся все сложнее, лишь утяжеляя жизнь супруга.
Что с главной героиней? Нарциссическое расстройство личности, неустойчивое поведение и вероятное биполярное расстройство.
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