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Кровавые фильмы /Flickr

Кино может быть ориентированно и на зрителей любого возраста, и только на взрослых. К последним относят в том числе и ленты, в которых создатели не только решили добавить, как можно больше реалистичности, но и сделать их максимально и даже шокирующе кровавыми.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 кровавых фильмов, которые подходят только для взрослых.

Омерзительная восьмерка (2015)

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Тарантиновский вестерн, в центре сюжета которого находятся несколько разных людей, вынужденных пережидать снежную бурю в лавке на отшибе. Последними туда попали охотник за головами Вешатель, конвоируемая преступница и еще несколько путешественников. И им кажется, что кто-то из присутствующих не тот, за кого пытается себя выдать.

Пункт назначения 5 (2011)

Продолжение знаменитой и жуткой серии, в которой на этот раз главный герой, Сэм Лоутон, видит страшный сон, в котором он вместе с друзьями погибает. И его видение сбывается, но своим близким он помогает избежать смерти. Однако теперь старуха с косой ходит за ними по пятам, и гибель каждого оказывается неизбежной.

Пипец 2 (2013)

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Кровавый геройский экшен, в котором подросток-супергерой Пипец и его юная напарница Убивашка узнали о команде во главе с жестким Полковником Америка. Они намерены бескомпромиссно решать дела с мафией, но однажды на их пути встает молодой и богатый парень, собирающий команду отморозков.

Убить Билла (2003)

Еще одна картина от Квентина Тарантино, и именно в первой части этой дилогии он максимально раскрылся, как любитель кровавого зрелища. Сюжет повествует о бывшей наемной убийце, всех близких которой, включая жениха, жестоко убил бывший босс. И теперь она собирается мстить.

Костяной томагавк (2015)

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Необычный хоррор-вестерн, рассказывающий о четверых мужчинах из дальних земель Дикого Запада. Они собираются спасти группу пленных, которые находятся в пещерах каннибалов.

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