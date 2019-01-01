ТОП-5 по-настоящему сексуальных фильмов

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Сексуальное кино /Flickr

Все мы знаем, что кино может быть не только увлекательным, зрелищным, драйвовым, но еще и просто визуально красивым, откровенным и даже сексуальным. Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку из пяти таких кинокартин, в которых есть эротические сцены и которые подходят только для взрослых.

Стыд (2011)

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Картина о тридцатилетнем сексоголике и эротомане, который не умеет контролировать свою интимную жизнь, но умеет соблазнять и очаровывать практически любую девушку. Но однажды к нему приезжает родная сестра и весь его мир переворачивается с ног на голову.

Мектуб, моя любовь (2017)

Молодой сценарист приезжает домой, на побережье Лионского залива, где множество парней и девушек проводят целые дни, купаясь в море, общаясь и занимаясь любовью. Здесь множество любовных интриг, и главный герой стремительно ныряет в эту жизнь в поисках чувств и музы.

Нимфоманка (2013)

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Скандальный и откровенный фильм Ларса фон Триера, состоящий из двух частей, является некой исповедью пятидесятилетней женщины холостому мужчине Джо, который подобрал ее на улице. В ее истории - вся жизнь, которая наполнена огромным сексуальным опытом, параллельными сюжетами и многим другим. Она - нимфоманка.

Молода и прекрасна (2013)

Юная девушка в поисках себя начинает погружаться в мир любви, делая это исключительно ради удовольствия, а не ради наживы. Ее клиенты - зрелые мужчины, которые даже не подозревают о настоящих намерениях и одержимостях этой особи.

Тайное влечение (2012)

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Главные героини - две подруги, влюбившиеся в сыновей друг друга. Конечно же, они боятся осуждения окружающего их мира. И вскоре такие отношения перестают быть секретом для других, что приводит их к тяжелому выбору, от которых может зависеть многое.

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