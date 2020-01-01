Золотая Дзига: Назван лучший украинский фильм 2019 года

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Золотая Дзига-2020 /Facebook

В воскресенье, 3 мая, состоялась уже четвертая ежегодная церемония вручения национальной кинопремии Золотая Дзига. Из-за пандемии коронавируса статуэтки победителям раздали в прямом эфире. Главным лауреатом стала комедийная лента Антонио Лукича - Мои мысли тихие (Мої думки тихі), которую также назвали лучшим украинским фильмов 2019-го года.

Полный список победителей кинопремии Золотая Дзига-2020:

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Лучший фильм - Мои мысли тихие;

Лучшая работа режиссера - Нариман Алиев (Домой);

Открытие года - Антонио Лукич (Мои мысли тихие);

Лучшая женская роль - Ирма Витовская-Ванца (Мои мысли тихие);

Лучшая мужская роль - Ахтем Сейтаблаев (Додому);

Лучшая женская роль второго плана - Наталья Сумская (Черный Ворон);

Лучшая мужская роль второго плана - Виктор Жданов (Вулкан);

Лучшая работа художника-постановщика - Владлен Одуденко (Захар Беркут);

Лучший сценарий - Валерия Кальченко, Антонио Лукич (Мои мысли тихие);

Лучшая операторская работа - Вадим Илько (Вулкан);

Лучшая музыка - Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня);

Лучшая песня - Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня);

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Лучший монтаж - Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягало (Фокстер и Макс);

Лучший грим - Алла Леонов (Захар Беркут);

Лучший звук - Борис Петер (Вулкан);

Лучший дизайн костюмов - Антонина Белинская (Захар Беркут);

Лучшие визуальные эффекты - Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко (Фокстер и Макс);

Лучший короткометражный анимационный фильм - Любовь;

Лучший короткометражный игровой фильм - В нашей синагоге;

Лучший документальный фильм - Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго;

Приз зрительских симпатий - Круты 1918 (Алексей Шапарев);

Также актриса Ада Роговцева полчила премию за вклад в развитие украинского кинематографа.

Ранее сообщалось о том, что Безумная Свадьба 2 стала лучшим фильмом 2020 года на украинском ТВ