Золотая Дзига: Назван лучший украинский фильм 2019 года
В воскресенье, 3 мая, состоялась уже четвертая ежегодная церемония вручения национальной кинопремии Золотая Дзига. Из-за пандемии коронавируса статуэтки победителям раздали в прямом эфире. Главным лауреатом стала комедийная лента Антонио Лукича - Мои мысли тихие (Мої думки тихі), которую также назвали лучшим украинским фильмов 2019-го года.
Полный список победителей кинопремии Золотая Дзига-2020:
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Лучший фильм - Мои мысли тихие;
Лучшая работа режиссера - Нариман Алиев (Домой);
Открытие года - Антонио Лукич (Мои мысли тихие);
Лучшая женская роль - Ирма Витовская-Ванца (Мои мысли тихие);
Лучшая мужская роль - Ахтем Сейтаблаев (Додому);
Лучшая женская роль второго плана - Наталья Сумская (Черный Ворон);
Лучшая мужская роль второго плана - Виктор Жданов (Вулкан);
Лучшая работа художника-постановщика - Владлен Одуденко (Захар Беркут);
Лучший сценарий - Валерия Кальченко, Антонио Лукич (Мои мысли тихие);
Лучшая операторская работа - Вадим Илько (Вулкан);
Лучшая музыка - Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня);
Лучшая песня - Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня);
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Лучший монтаж - Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягало (Фокстер и Макс);
Лучший грим - Алла Леонов (Захар Беркут);
Лучший звук - Борис Петер (Вулкан);
Лучший дизайн костюмов - Антонина Белинская (Захар Беркут);
Лучшие визуальные эффекты - Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко (Фокстер и Макс);
Лучший короткометражный анимационный фильм - Любовь;
Лучший короткометражный игровой фильм - В нашей синагоге;
Лучший документальный фильм - Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго;
Приз зрительских симпатий - Круты 1918 (Алексей Шапарев);
Также актриса Ада Роговцева полчила премию за вклад в развитие украинского кинематографа.
Ранее сообщалось о том, что Безумная Свадьба 2 стала лучшим фильмом 2020 года на украинском ТВ