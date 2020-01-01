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На Reddit опубликовали список лучших фильмов всех времен

Первое место досталось гангстерской драме Крестный Отец
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Лучшие фильмы всех времен
Лучшие фильмы всех времен
/Flickr

На развлекательном сайте Reddit появился список из 250 самых высокооцененных фильмов, который был основан на отзывах критиков и зрителей. На его составление также влияли данные из IMDb, Rotten Tomatoes, MetaCritic и других порталов.

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ТОП-10 лент заняли классические ленты, которые зачастую присутствуют в аналогичных списках. На первом месте расположилась гангстерская драма Крестный Отец, на втором - 12 разгневанных мужчин, а на третьем - Крестный Отец 2.

В десятку лидеров также пошли Семь Самураев, Список Шиндлера, Побег из Шоушенка, Огни большого города, Хороший, плохой, злой, Криминальное чтиво и Психо.

Ранее сообщалось о том, что Джеймс Ганн, Джоан Роулинг и другие звезды назвали свои идеальные фильмы

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