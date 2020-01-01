Джеймс Ганн, Джоан Роулинг и другие звезды назвали свои идеальные фильмы

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Идеальные фильмы знаменитостей /flickr

В Сети набирает популярность новый флешмоб, который получил название Пять Идеальных Фильмов (FivePerfectMovies). Его суть в том, что люди в Twitter пишут подборку из пяти фильмов, которые, соответственно, считают для себя абсолютно идеальными. К слову, объяснять свой выбор и его критерии требований нет.

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Одной из первых знаменитостей, присоединившихся ко флешмобу, стал режиссер Джеймс Ганн. Правда, он аж дважды предоставил подборку фильмов. Сначала он назвал День сурка, Прокол, Бэйб, После работы и Зеленая комната. А следующими фильмами были Назад в будущее, Китайский квартал, Расемон, Вечное сияние чистого разума и Нечто.

"Для меня идеальный фильм может отличаться от любимого фильма или потрясающего фильма. Идеальный фильм - это тот, который поет от начала до конца без очевидных ошибок, сюжетных или художественных. Лишенный логических просчетов", - прокомментировал свой выбор Ганн.

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Писательница Джоан Роулинг выбрала фильма Квартира, Зодиак, Крестный отец, В джазе только девушки и Это - Spinal Tap. Актриса Элизабет Бэнкс назвала идеальными ленты Красотка, Крепкий орешек, Амадей, Настоящая любовь и Назад в Будущее. Также актер Шон Ганн (брат Джеймса) представил свою подборку: Шерлок-младший, Челюсти, Китайский квартал, Кабаре и Бэйб.

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