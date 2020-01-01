Безумная Свадьба 2 стала лучшим фильмом 2020 года на украинском ТВ

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Безумная свадьба 2 /facebook.com/CrazyWedding.movie/

Популярная украинская комедия Безумная Свадьба 2 (Скажене весілля 2), которая вышла в прокат в конце 2019-го, была показана на украинском ТВ в понедельник, 20-го апреля. Телепремьера увенчалась успехом, сделав 1+1 лидером дня, опередившим другие каналы.

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Рейтинг ленты по аудитории 18-54 составил 6,3%, а доля - 22,9%. Общая аудитория фильма с возрастным рейтингом 4+ - 3,14 миллионов зрителей. Таким образом, Безумная Свадьба 2 стала лучшим художественным фильмом на украинском ТВ, выпущенным в 2020-ом году.

Стоит отметить, что доля телеканала 1+1 на момент премьеры фильма (20-го апреля) составила 13,3%, став наивысшей после 1-го января 2020-го.

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