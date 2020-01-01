Украинский фильм о Донбассе получил награду на кинофестивале Сандэнс

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Земля голубая, будто апельсин /Кадр из фильма

Украинский документальный фильм режиссерки Ирины Цилык под названием Земля голубая, будто апельсин стал одним из победителей на престижном американском кинофестивале независимого кино Сандэнс. Он получил награду за режиссуру в категории World Cinema.

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"Друзья, это капец, я выиграла награду Лучшая режиссура в категории World Documentary Competition на фестивале Sundance! Что я чувствую? Я чуть позже напишу, что я чувствую", - прокомментировала новость сама Ирина Цилык на Facebook.

Земля голубая, будто апельсин стала первой полнометражной работой Цилык. В ней речь идет о семье, состоящей из женщины с четырьмя детьми, которые живут на Донбассе. Они стараются не падать духом, несмотря на то, что уже шестой год подряд идут обстрелы.

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